Подарок городу

Проект «Реальные дела» в Стерлитамаке

Горожане и администрация используют любую возможность сделать Стерлитамак более красивым, благоустроенным и комфортным для проживания. У всех на слуху программы, благодаря которым дворы, скверы, парки и улицы города преображаются, приобретают современный уютный вид, – «Формирование комфортной городской среды» и «Программа поддержки местных инициатив». Третий год в Башкортостане действует проект «Реальные дела». Подали идею депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, их поддержала партия «Единая Россия».

На сайте администрации города проводится голосование, в ходе которого горожане выбирают самые нужные им объекты. Два года назад благодаря этому проекту построены 8 детских городков и спортивных площадок для воркаута в отдалённых районах Стерлитамака: посёлках Строймаш, Шахтау и Первомайском, в Заашкадарье, а также на ул.Дружбы и в парке «Содовик». В прошлом году был праздник у местных любителей двухколёсного транспорта – на центральных улицах города появились велодорожки. В этом году большинство стерлитамакцев проголосовало за проекты строительства многофункциональной спортплощадки в Первомайском посёлке, а также детского городка и площадки для воркаута по аллее пр.Октября – ул.Худайбердина.

Спортивная площадка в Первомайском посёлке на территории школы № 19 открыта первого сентября. Общая площадь объекта – 800 кв. м, стоимость работ составила 3,5 млн рублей. Ребята, педагоги и жители района по достоинству оценили это современное сооружение.

В минувшую среду секретарь местного отделения «Единой России», глава администрации г.Стерлитамака Владимир Куликов вместе с представителями администрации и депутатами городского Совета открыли детский городок и площадку для воркаута на аллее пр.Октября – ул.Худайбердина (за остановкой «Улица Льва Толстого»). На церемонии присутствовал прославленный спортсмен, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ от партии «Единая Россия» Ирек Зарипов. Он рассказал о проекте «Реальные дела»:

– В городах республики много проблем. Местные власти сразу не решат все задачи. Такие программы, как «Реальные дела», помогают городской администрации справляться с самыми острыми вопросами, улучшать инфраструктуру.

Именно Башкортостан стал первым субъектом РФ, запустившим такой проект. Теперь другие регионы страны присоединяются к этой программе, берут с нас пример. Хотелось, чтобы возводимые объекты были доступны для любого жителя города. А горожане, в свою очередь, ценили и берегли такие полезные подарки.

К.СЕВОСТЬЯНОВ