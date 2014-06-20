Подпишитесь на «СР»!

Взгляните, какой душевный праздник организовали работники Почты России! Сегодня в отделении по адресу: пр.Октября, 43 можно выписать любимые газеты и журналы по сниженной цене, а также попить чай со свежайшими вафлями и конфетами. А главное – вы можете выписать любимый «Стерлитамакский рабочий» и получить симпатичный блокнот в подарок.

Приходите и поддержите нас!

PS: Как поясняют сами почтовики, декада подписки по сниженным ценам продлится до 15 октября во всех почтовых отделениях.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104