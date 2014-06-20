Подпишитесь с выгодой!

С 5 по 15 октября объявляется традиционная акция – Всероссийская декада подписки. Это отличная возможность выписать на почте любимые газеты и журналы с выгодой. В период декады при подписке на первое полугодие 2018 года на периодические печатные издания филиалов ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» будет действовать скидка 10 процентов. Она распространяется на республиканские, городские, объединённые и районные газеты и журналы. Акция пройдёт одновременно во всех отделениях почтовой связи республики.

Организатором акции выступило Управление федеральной почтовой связи РБ – филиал ФГУП «Почта России» при поддержке ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104