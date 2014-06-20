Пожалуй, самая правдивая сказка

Почему кино – хорошо, а жизнь – лучше?

– Я сегодня, когда вас ждала, свои годы вспоминала – как будто киноплёнку назад отматывала, – встречает меня Анна Матвеевна Коткова. Она без двух недель именинница. Праздновать её 89-летие будут пятеро детей, девять внуков и 15 правнуков. Именинница тщетно попытается уместить всех за одним столом и почти наверняка налепит пельменей, настряпает лапши и пирожков.

Ещё Анна Матвеевна любит рассказывать молодым про свою жизнь. А они?

– А они говорят: «Ну что ты говоришь, бабуля, мы никогда так жить не будем».

Во что не верится нам, сегодняшним? И к чему не грех было бы прислушаться?

ВОЙНА И МИР

– Мы жили в деревне Русский Саскуль Гафурийского района. Нас у матери выжило трое – я, брат и сестра. Когда началась война, мне было 12 лет, – рассказывает Анна Матвеевна спокойно и отстранённо, будто не о себе, а о ком-то другом. – Мы, дети, на току работали, зерно на лошадях возили: за мешок с зерном несколько девчонок схватятся и тащат на телегу. Там же, на току, и ночевали: в солому зароемся и спим. Утром бригадир еды привезёт, что наши матери передадут – бутылку молока, хлеб, пару яиц. Зимой на каждую семью выделят по мешку шерсти – мы вяжем носки и варежки для фронта. Сколько получалось? Никто не считал. Всё переделаешь – мама пойдёт, сдаст, снова шерсти принесёт… В 15-16 лет мы становились главными работниками – и за баб, и за мужиков. Я на свиноферме за скотиной ухаживала, поросят принимала. На овчарне работала: бывало, ягнят соберёшь, унесёшь в дежурку (она отапливается, им там теплее), ягнята пищат, овечки к ним приходят. Выпустишь ягнят – мать и дети всегда друг друга найдут, узнают…

Будущего мужа Анны Матвеевны призвали на фронт 17-летним, в 1943 году.

– Мой Григорий Николаевич попал на Дальний Восток, таскал на себе бочки с водой, повредил позвоночник – в 1945-м его комиссовали, Победу он встретил в поезде по дороге домой. Почему я именно его в мужья выбрала? А как же: он первый парень на деревне, и я красивая была, – задорно вспоминает Коткова, а в подтверждение её слов с чёрно-белого семейного портрета на светлой стене весело глядят молодожёны. Черноволосые, темноглазые, похожие друг на друга, как это часто бывает с супругами, у которых брак – один на всю жизнь.

Григория Николаевича нет уже 27 лет, но памятью близких он зачислен в «Бессмертный полк»: 9 мая родные несут по улицам города его фотопортрет, на Парад Победы выходит и Анна Матвеевна.

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Кинолента жизни Котковых – многосерийная непрерывная работа.

– Муж работал учётчиком в тракторной бригаде, бригадиром, зоотехником, бухгалтером, заместителем председателя колхоза, – перечисляет Анна Матвеевна. – А я замуж вышла в 18 лет, через год ребёнок родился, девочка, потом ещё, и ещё – четыре дочери у нас. Мужа в деревне за это бракоделом называли, и он мальчика просил. Родился сын Саша. Так, в 31 год у меня было пятеро детей. Я ни дня в декрете не была: рожала дома, троих – с родной бабушкой-повитухой, двоих – с медсестрой. И почти сразу выходила на работу. А ещё сено для колхоза косили – меня никто не заставлял, я любила косить. Работали за трудодни. Выживали тем, что у нас был полный двор живности: корова, свиньи, куры, гуси, утки…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 сентября 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104