Практически универсальный продукт

Она очищает от тёмных пятен посуду и столовые приборы. Служит разрыхлителем теста. Помогает при ангине. И это всё о ней – о пищевой соде. Яркая пачка давно стала одним из брендов нашего города на российском и мировом рынках. А сода – практически универсальным продуктом: скорые на выдумку хозяйки находят всё новые и новые способы её применения. Недавно мы решили выяснить у стерлитамаковцев, где они используют пищевую соду? И получили вот такие ответы.

Инна Ушанская, системный администратор:

– Я пищевой содой неприятные запахи из квартиры выпроваживаю. Животные ковёр испачкают, или сами что-нибудь уроним – оттираю ею. Знаю, что от угрей в подростковом возрасте можно избавиться, если умываться смесью из жидкого мыла и соды. Вообще, бело-оранжевая пачка – это ещё и напоминание о Родине в загранпоездках. Когда мы отдыхали в Швеции, первым делом заметили в отеле родную пачку с содой. Так потеплело на душе, будто земляка встретили.

Виталий Фомичёв, водитель:



– Сода замечательно отмывает любую грязь. Тарелки, вилки, ложки – само собой, но ещё она эффективно удаляет жирные следы от пищи. Поэтому без соды никакую плиту дочиста не отмоешь. Ещё я из неё шипучку от изжоги делаю. Чайную ложку высыпаю в неполный стакан воды и выпиваю мелкими глотками. Помогает.

Татьяна Каримова, инструктор по физической культуре:



– Когда у меня родился сынок, 4 пачки соды мне хватало на пару месяцев. Ею я обрабатывала соски, бутылочки для кормления. Она хорошо дезинфицирует. Столовые приборы для ребёнка кипятила в содовом растворе: 3-4 чайные ложки на кастрюлю воды. Обычное средство для мытья посуды налёт не берёт, а сода очищает добела. Этому меня научила мама – она сама раньше применяла этот способ, когда растила нас с братом.

Александр Никитин, помощник машиниста:



– По должности нередко приходится иметь дело с техническим обслуживанием железнодорожных составов. А это – не самая чистая работа. Я обычно добавляю соду при стирке спецодежды. Говорить, что после такой стирки она становится лучше новой, я не буду, однако результат, безусловно, положительный.

Светлана Беляева, руководитель рекламного агентства:



– Как известно, сода способствует снижению кислотности в организме. При добавлении её в воду образуется щелочная среда, и я принимаю ванны с содой. Такие процедуры здорово очищают организм и открывают поры. Чувствую себя обновлённой, помолодевшей. Кроме того, в выходные я что-нибудь пеку, балую своих домочадцев. А при изготовлении теста без соды мне никак не обойтись.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104