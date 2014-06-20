Праздник, который объединяет

Стерлитамак отметил День Республики

В течение года страна отмечает множество самых разнообразных праздников, начиная от Нового года и заканчивая Днём народного единства. Есть в этой череде торжеств особенные, важность и значение которых сложно переоценить. День суверенитета, День независимости, или День Республики – один из таких. Ведь именно этот праздник подчёркивает особенность того или иного региона и напоминает его жителям о том, что они являются частью большой многонациональной страны и что именно в единстве – сила.

11 октября Башкортостан празднует День Республики. Сегодня регион уверенно решает самые сложные задачи, успешно реализует намеченные планы, делает всё возможное для дальнейшего развития родного края. Башкортостан остаётся регионом стабильности, мира, дружбы и согласия.

Сотни горожан пришли в Городской дворец культуры, чтобы отметить самый важный политический праздник. С этим знаменательным днём их поздравил глава администрации Владимир Куликов:

– Эта дата олицетворяет единство и согласие народов нашего края. 11 октября – это праздник гордости за республику. Башкортостан – один из опорных регионов России, активно участвующий в национальном государственном строительстве, в возрождении современной России. Он играет важную роль в сохранении и укреплении Российского федеративного государства. На протяжении нескольких столетий наша республика находится в составе Российской Федерации. Мы развиваемся в едином этнополитическом поле.

У нас мирно живут представители различных народностей, конфессий, языков и культур. Вклад Башкортостана в развитие страны сложно переоценить. Уверен, что так будет и впредь. Я выражаю огромную благодарность тем, кто, не жалея себя, трудится на благо Башкирии и всей России, способствует процветанию и укреплению нашего Отечества. Этот праздник особенно значим в преддверии столетия республики. Много лет назад наш регион стал одним из первых в стране, отстоявших своё право на автономию. Он был единственным, кто сделал это в соответствии с договорными отношениями, заложив тогда основы федерализма в РФ.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 октября 2017 года)

К.СЕВОСТЬЯНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104