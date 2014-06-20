Профессионал

«Для них я был коллегой»

В роду Рустама Халимовича Рахимова были выпускники Петербургского политехнического института им. Петра Великого, фабриканты, вице-губернатор Оренбургской губернии, священнослужители, секретари обкомов, поэты, воины… А сам он родился в деревне, в крестьянской семье. Прошёл путь от простого рабочего до директора гигантского предприятия. Наверное, поэтому он всегда оставался для рабочих своим.

– Пожалуй, они меня не воспринимали как начальника, – признался в разговоре Рустам Халимович. – Скорее, для них я был коллегой. Потому что свой, из рабочих…

Школьные годы деревенского парня пришлись на тяжёлое военное и послевоенное лихолетье. Старший брат, поэт, писавший баиты (поэтические сказания), погиб на войне. Как бы ни тяжело приходилось семье, а тяга к знаниям взяла своё. В их деревне Абсалямово Аургазинского района была лишь семилетка. Чтобы получить среднее образование, они – трое абсалямовских парней – отправились доучиваться в русскую деревню Бороновку в соседний Бузовьязовский район.

Каждый день по 12 километров не находишься. Пришлось попроситься на постой к одной бабуле. Втроём ухаживали за хозяйской скотиной, косили сено, кололи дрова, топили печь и спали на огромной русской печи…

«Однажды бабка попросила нас заколоть свинью, – с улыбкой вспоминает Рустам Халимович. – А мы не знаем, с какой стороны к ней подойти. В татарских деревнях тогда эту живность не держали. Бабуля хрюшку уложила, почесала ей за ухом, успокоила. Та лежит, похрюкивает себе, а бабка наставляет нас, куда и как колоть. Ну, один из нас и кольнул. Да так, что свинья вскочила и с визгом бежать. Мы с ножом за ней – по всей деревне. Она – в овраг, там и испустила дух. Ох, и намучились же мы её оттуда вытаскивать…».

После десятилетки Рустам вернулся завхозом школы в родную деревню. Уже тогда проявилась в нём крепкая хозяйственная жилка. Помог директору построить новую школу. На школьной лошадке возил мох, пилил лес в соседнем Гафурийском районе. Словом, когда уходил в армию, оставил о себе хорошую память: школу-десятилетку. Стоит она и поныне.

В 1959-м демобилизованный из армии авиамеханик морской авиации Рустам Рахимов устроился аппаратчиком 3-го разряда на строившийся тогда завод синтетического каучука. На раскачку времени у молодого рабочего не было. После трёх месяцев практики в Сумгаите сдал сразу на 7-й разряд. И женился. А через год супруга Геля Салимьяновна родила дочку. Полгода спустя семья Рахимовых переехала в новую двухкомнатную квартиру. Радости было через край: ещё бы, собственное жильё! Больше не нужно было снимать угол в бараке в Собачьем посёлке.

БРАЛ ТОЛЬКО «СВОИХ»

После ночной смены шёл в институт – выполнять лабораторные работы. Несколько часов на сон, и снова – в институт на лекции. Дома перекусил, а там и на работу пора. Так, будни Рустама Рахимова сплетались в долгую, богатую трудовую биографию: аппаратчик, старший аппаратчик, начальник смены, начальник отделения, заместитель начальника цеха, исполняющий обязанности начальника производства, начальник производства, в которое входили пять цехов, главный инженер и, наконец, – генеральный директор завода…

Он достраивал цех ИП-10, открывал новые производства. Тогда на весь Советский Союз были четыре завода синтетического каучука. Кроме Стерлитамакского – Воронежский, Тольятинский и Нижнекамский. Но ни один из них не выдавал столько продукции, сколько наш. Десять тысяч тонн каучука в месяц – это и по нынешним меркам немало. Помимо синтетического каучука из цехов предприятия выходили катализаторы (сырьё для углеводородных процессов), циалиты (гранулы для осушки обуви и одежды), а вскоре завод освоил выпуск белого каучука. Первый и единственный тогда в Советском Союзе.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 октября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104