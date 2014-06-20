Промышленный туризм в Стерлитамаке

ОПОРА РОССИИ организовала экскурсию для предпринимателей

Промышленный туризм – это посещение действующих промышленных предприятий и организаций. Является одним из действенных инструментов привлечения инвесторов. Считается, что этот вид туризма зародился в Америке ещё в 19 веке. В настоящее время он приобрёл популярность во всём мире. Многие наши соотечественники с удовольствием посещали пивоваренные заводы, сыроварни или предприятия по производству посуды или игрушек.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСПЕХА

Искры от сварки, лязг металла, шум от работающих станков и множество людей, снующих туда-сюда, – именно такой картиной встретило нас обещанное организаторами успешное предприятие. «Как же мы друг друга в таком шуме услышим?» – заволновались промышленные туристы. «Андрей, передохни немного, организуй тишину – нам поговорить нужно», – директор ООО «Промконструкция» Ринат Абдуллин, знающий каждого своего сотрудника по имени, решил эту проблему очень просто. Воспользовавшись затишьем, гости с любопытством осматривали станки, заготовки, готовые изделия и задавали множество вопросов. Ринат Зуфарович с гордостью показывал своё детище, объяснял, для чего предназначен тот или иной агрегат, делился планами на будущее, отвечал на вопросы, делился секретами успешного бизнеса.

Предприятие, начинавшееся в своё время с одного сварочного аппарата, сейчас – успешно развивающаяся компания, занимающаяся конструированием и изготовлением любых нестандартных металлоконструкций, технологического оборудования: начиная от детских игровых площадок и уличных тренажёров, заканчивая растворными станциями и каркасами зданий. Причём дефицита в заказчиках практически нет – изделия и сама организация зарекомендовали себя как надёжные.

Однако, как и у любого действующего предприятия, здесь тоже имеются свои трудности. Солидный объём заказов означает и большой финансовый оборот (закупка материалов и выплата зарплаты сотрудникам). Поэтому для приобретения оборудования выделить деньги весьма проблематично. К сожалению, успешному предприятию с большим финансовым оборотом, не имеющему никаких долгов, взять небольшой заём в банке (350 тыс. рублей) практически невозможно. Лизинговые фонды выделяют деньги на покупку исключительно нового оборудования – взять в лизинг у обанкротившихся компаний даже немного бывшие в употреблении станки нельзя. В этой ситуации приходится искать только частных инвесторов. Ещё одна проблема, по словам Рината Зуфаровича, – отсутствие квалифицированных рабочих кадров. Несмотря на высокую для нашего города зарплату, найти хорошего слесаря КИПиА, токаря или фрезеровщика не представляется возможным. Приходится обучать рабочих непосредственно на производстве.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

«В городе экскурсии на промышленные предприятия носят не развлекательный, а практический характер, – утверждает организатор мероприятия председатель стерлитамакского отделения БРО «ОПОРА РОССИИ» Светлана Беляева. – Одна из важнейших задач общественных организаций, и нашей в том числе, – организовать круг контактов, обеспечить поддержку. Чтобы местные предприниматели не оказались в вакууме, знали, к кому обратиться за советом и помощью в случае каких-либо кризисных ситуаций. Ощущая поддержку, можно бороться за своё предприятие, а не продавать его сетевым федеральным компаниям.

Если бизнесмены знают, чем живёт деловая городская среда, то у них есть представление, как они могут быть полезными друг другу. Молодые предприниматели видят пример успешно действующего предприятия, могут перенять этот опыт. Такие экскурсии, кроме налаживания деловых контактов, способствуют продвижению и рекламе местных товаров и услуг. Кроме того, я надеюсь, что такие промышленные экскурсии по успешным предприятиям города станут доброй предпринимательской традицией Стерлитамака».

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104