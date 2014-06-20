Пять лет непрерывного творчества

В городской картинной галерее открылась выставка творческих работ студентов и преподавателей естественно-научного факультета СФ БашГУ. С тех пор, как в 2012 году к этому факультету присоединился факультет технологии и предпринимательства, здесь началась бурная творческая деятельность. Студенты под руководством опытных преподавателей С.Ю.Широковой, Е.М.Касьяновой, Э.Ф.Нугумановой, Р.Р.Набиуллиной стали пробовать свои силы в декоративно-прикладном творчестве.

– Эта выставка – итог наших пятилетних поисков и открытий. Мы впервые выставляем творчество наших студентов и педагогов на публику, – сказала Светлана Юрьевна Широкова, заведующая кафедрой технологии и общественных наук, открывая экспозицию. – Некоторые из представленных здесь экспонатов – это зачётные, квалификационные и выпускные работы наших ребят. Мы регулярно участвуем в различных конкурсах и молодёжных форумах, проходящих в Уфе, Казани, Москве, Казахстане, Финляндии, Испании. Последнее наше достижение – два третьих места в суперфинале международного проекта «Палитра мира», где награды получили серии работ «Времена года» и «На природе».

Занятие декоративно-прикладным творчеством – это и приобщение студентов к миру прекрасного, и поддержка народных традиций, и сохранение старинных ремёсел. Преподаватели и студенты старших курсов не только своими руками создают великолепные вышивки, аппликации, панно, изделия из дерева, металла и войлока, но и проводят мастер-классы для начинающих.

Работы, выставленные в галерее, выполнены в самых разных техниках: вышивка лентами, бисером, крестиком, работы из соломки, резьба и роспись по дереву, квиллинг, сухое и мокрое валяние, композиции из эпоксидной смолы, бронзовое литьё, батик. Здесь можно увидеть вечерние платья, национальные костюмы, лоскутные одеяла, расписные доски.



Трудно оторвать взгляд от работ А.Барычевой «Африканские мотивы» (вышивка крестиком). Впечатляет батик Н.Перцевой «Чёрно-белое кино». Красочные панно З.Исангуловой «Маки» и «Букет», выполненные в смешанной технике, так и хочется повесить у себя в комнате. Поражают воображение иконы Л.Турушевой, вышитые из бисера. Радует глаз серия вышивок-оберегов, выполненных Г.Курманаевой. Необычными кажутся талантливые работы О.Одинцовой «Осенний натюрморт» (мокрое валяние) и А.Газизуллиной «Берёзы» (шерстяная акварель).

– Мне очень нравится выставка, – признаётся первокурсница Настя Шахватова. – Приятно, когда люди своими руками способны создавать такую красоту. И хотя на первом курсе много времени уходит на учёбу, я тоже хотела бы заняться декоративно-прикладным творчеством. Пусть меня научат!

С Настей солидарны и студенты первого курса Элиза Абдуламитова и Абдыкадыр Абдыразаков, приехавшие учиться в Стерлитамак из Кыргызстана. Ребятам так понравились экспонаты, что они пробыли в галерее до самого закрытия.

Выставка студенческих и преподавательских работ будет работать в картинной галерее до 29 октября. Не пропустите!

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104