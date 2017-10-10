Розыгрыш суперпризов Издательского дома “Республика Башкортостан”

2 и 3 ноября на БСТ в программе “Салям” в прямом эфире состоится розыгрыш суперпризов Издательского дома “Республика Башкортостан” по итогам подписной кампании на второе полугодие 2017 года.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104