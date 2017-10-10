С прицелом на Всемирный фестиваль

Стерлитамак подтвердил статус центра башкирского фольклора

Уже в пятый раз наш город принимает Республиканский праздник башкирского фольклора «Ашкадар тандары». Около 700 участников, представляющих 47 коллективов из двадцати районов, восьми городов республики и трёх регионов России – Самарской, Оренбургской областей и Татарстана – съехались в Стерлитамак.

Гости праздника ознакомились с передвижной фотовыставкой, посвящённой Всемирной фольклориаде 2016 года в Мексике. Наша республика на ней поразила всех своими выступлениями и завоевала право проведения этого Всемирного фестиваля в 2020 году. Это значит, что через три года в Башкортостан съедутся фольклорные коллективы со всего мира.

Открывая фестиваль «Ашкадар тандары», министр культуры республики Амина Шафикова отметила, что в Стерлитамаке сегодня собрались те, кто ведёт огромную работу по сохранению и развитию башкирской культуры. Ведь главная цель мероприятия – сохранение, развитие и пропаганда башкирского фольклора, выявление лучших аутентичных, этнографических башкирских фольклорных коллективов и исполнителей.

С ней солидарен был и глава города Владимир Куликов. «Мы рады видеть вас в нашем гостеприимном городе, – сказал Владимир Иванович. – Пусть этот фестиваль подарит вам тепло наших сердец. У народа, который не знает своего прошлого, нет будущего. Этот фестиваль призван сохранять прошлое народа, а это значит, что у нас есть будущее».

Гости осмотрели выставку творческих работ Уфимской студии башкирского народного костюма «Селтэр», одной из художественных школ города, центра внешкольной работы «Надежда», многопрофильного колледжа, библиотек и других учреждений. Открыл фестиваль башкирский народный фольклорный ансамбль «Замандаш» из села Бала-Четырман Фёдоровского района. Фёдоровцы, как и посланцы Альшеевского района, отличились тем, что украсили свои номера оригинальными песнями, которые бытуют только у них.

Два дня жюри во главе с председателем, членом Совета по культуре при Министерстве культуры РБ, директором Национального литературного музея РБ, заслуженным работником культуры РБ Гульдар Муратовой оценивало выступления почти полусотни коллективов. Зубок, посиделки, субботник на сенокосе, приготовление национального сыра курута, обрядовые праздники «Майский чай», «У родника», народные сказания, эпосы, легенды – вот далеко не полный перечень номеров, представленных на этом фестивале.

Нынешний праздник в отличие от предыдущих был рассчитан не на три-четыре дня, а на два. Отсюда и регламент вдвое меньше – по 10 минут на выступление, что пошло только на пользу: номера были более сжатыми, ёмкими. Уложились почти все. Очень интересные моменты были в инсценировках редких обрядов, прочтении, сценической интерпретации ряда коллективов. Белокатайцы, например, не просто показали, как в старину готовили из берёзовой коры жевательную смолу, но и угостили жюри своим «фирменным продуктом», завёрнутым в целлофан. Наш заслуженный коллектив народного творчества РБ «Ашкадар нагыштары», по мнению жюри, выступил с очень передовых позиций, показав не только обряды и традиции, но и мифологический пласт. В то же время очень актуально, масштабно была ими решена тема матери-природы, матери-Земли в Год экологии.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 октября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104