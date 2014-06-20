Счастье как аксиома

Каких учителей советские дети себе «отвоёвывали»?

Есть учителя, которых мы помним. А есть те, по кому мы сверяем свою жизнь. У них мысленно просим совета, с ними хотим чаще видеться. В здании бывшей 5-й школы в Краснознаменском микрорайоне уже много лет расположен межшкольный учебный комбинат № 1. А выпускники этой школы успели повзрослеть, вырастить детей и дождаться внуков. Но навсегда остались одноклассниками. Даже спустя почти 50 лет после окончания школы они встречаются и навещают любимую учительницу математики Людмилу Васильевну Ихсанову.

Что люди хотят вернуть? Что по-настоящему важное осталось в прошлом веке вместе с чернильницами, деревянными счётами и тригонометрическими линейками?

ВЫСОТА

– Людмила Васильевна была строгая, мы её уважали и не позволяли себе расслабляться на её уроках, – вспоминает Раиса Николаевна Сорокина (Волкова). – Но она позволяла нам и пошутить. Настоящий учитель, понимаете? Ведь мы, дети, все были разные. А она никого не притесняла – умела нас понять, старалась, чтобы мы не терялись у доски, не стеснялись отвечать. Чтобы всё могли. Кстати, со мной цифры остались навсегда: я закончила строительный техникум, и мне довелось работать в том числе бухгалтером. Людмила Васильевна не только учитель, но и мама двоих детей, бабушка четверых внуков и уже трижды прабабушка. С ней и сегодня интересно: она в свои 80 лет и выглядит хорошо, и как собеседник – на высоте.

– Не помню, чтобы Людмила Васильевна на нас кричала, – говорит Рашит Шагитович Резяпов, директор Стерлитамакского политехнического колледжа. – Душевный человек, с которым можно было вести диалог. Мне запомнилось многое – и её ежедневная работа с нами, и то, как она возила нас в походы за город. И, конечно, дополнительные занятия по математике – благодаря им многие из нас сумели поступить в хорошие вузы. Точнее, её выпускникам сложно было в них не поступить. Между прочим, мы всем классом ходили к директору её отвоёвывать… Дело было так: Людмилу Васильевну назначили классным руководителем нашего пятого класса. А потом она на год уезжала в другой город. Когда мы узнали, что она вернулась, очень обрадовались, но оказалось, что ей дали другой класс. Мы, семиклассники, возмущённой толпой пошли к директору и потребовали вернуть нам нашу учительницу. Помогло, отвоевали.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

– С математикой у большинства из нас не было проблем, Людмила Васильевна объясняла толково и просто, и мы легко решали задачи про трубы и бассейны, про пешехода и велосипедиста, которые двигались из пункта А в пункт В и обгоняли друг друга, – рассказывает Надежда Васильевна Козина, юрист с 33-летним стажем. – А тех, кому на математике было трудно, прикрепляли к сильным ученикам. Мы относились к этому с гордостью: мне доверяют, я сильный. Мы переживали за своих подопечных: как они ответят у доски? Как напишут контрольную? И эти ребята были нам благодарны. Парты в классе были тяжёлые, дубовые. Дежурные должны были не только мыть доску, готовить к уроку географические карты и поливать цветы, но и после уроков переворачивать эти парты, приносить воду в 10-литровых вёдрах и мыть полы. Помню, мальчики, с которыми я занималась математикой, всегда помогали мне во время дежурства – и парты перевернут, и воды принесут. Спасибо Людмиле Васильевне: она хотела выучить всех, а не сильных, избранных. Она ровно, по-доброму относилась ко всем, и мы, отличники, не задирали нос, а учились проникаться уважением к другим людям.

– После школы я поехал на Север, поступил в техникум и учился на пятёрки, получал Ленинскую стипендию, – вспоминает Евгений Степанов, в недавнем прошлом заводчанин, начальник ремонтного цеха. – Чудесный человек, Людмила Васильевна не обращала внимания на наши хулиганства.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 октября 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104