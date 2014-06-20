Школьники-журналисты

Дорогие читатели!

Осень в самом разгаре, школьники и их родители уже вошли в режим, свыклись с нагрузками и, возможно, стали задумываться о дополнительных занятиях. Летом мы анонсировали редакционный проект «Школа молодого журналиста», который нам уже не терпится реализовать.

Мы планируем работать со школьниками невыпускных классов, уже знающими, как ведут себя в тексте глагольные формы. Наши слушатели должны хорошо чувствовать язык и стремиться быть полезными городу и миру.

Нам будут интересны люди, направленные в своём любопытстве вовне, не на себя.

Ниже мы разместили анкету, которую необходимо заполнить до 20 октября 2017 года. Из числа претендентов мы отберём 10 человек, с которыми будем заниматься бесплатно в течение 8 недель. Если всё пойдёт хорошо, в январе запустим новый поток. Конечно, мы не гарантируем, что наши слушатели непременно станут золотыми перьями страны, но заглянуть в редакционное закулисье они смогут.

К сожалению, сегодня журналистику часто путают с информацией, и нам бы хотелось рассказать нашим школьникам, что печатные СМИ, теряя в тиражах, всё равно сохраняют свой уровень вдумчивых текстов и качественной экспертизы.

Наш коллектив составляют люди, отдавшие журналистике лучшую часть жизни, – это замечательные фотохудожники, корреспонденты, верстальщики, корректоры и др. Они расскажут о своих секретах мастерства, покажут, как правильно кадрировать изображение, пояснят, что такое первополосный материал и почему не каждый снимок достоин публикации. Мы научим наших слушателей безжалостности: покажем, как сохранить лицо, когда написанный с вечера рыхлый текст подвергается хирургическому воздействию – подтягивается, распрямляется и становится короче.

Словом, дерзайте, друзья! Заполняйте анкету, участвуйте в нашем проекте. Тех, кто по каким-либо причинам не прошёл в проект, но очень хочет испытать себя в печатном СМИ, призываю не сдаваться и не теряться – напоминать о себе, присылать заметки и снимки интересных событий, просить редакционное задание, и тогда, возможно, ваше старание окупится и вы станете с нами одной крови.

Гузель СИТДИКОВА

Анкета ШМЖ_СТР

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104