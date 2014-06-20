Славные победы на Кавказе

Вновь отличились кадеты

Кубки, дипломы, почётные грамоты привезли наши кадеты из Нальчика, где проходил Межрегиональный молодёжный военно-патриотический слёт «Наследники Победы». В конкурсной программе участвовали юнармейские отряды, команды кадетских классов, школ и военно-патриотических объединений Российской Федерации. Республику Башкортостан представляла команда (9 человек) профильных кадетских классов пограничных органов ФСБ России школы № 4 под руководством заместителя директора И.В.Саушина.

– Это наша вторая поездка на Кавказ, – говорит Игорь Вячеславович. – В прошлом году мы отличились в «Эльбрусской зарнице», где тоже заняли первое место.

– Программа была сложная?

– Обширная. Конкурс начинался с представления визитных карточек. Тут нашим ребятам не было равных. Представление команды походило на атаку – всё на одном дыхании: чёткий выход, ёмкий и по-военному краткий рассказ о родном городе и школе. Представляли знамя кадетской роты, флаги Стерлитамака и Республики Башкортостан. В завершение – бравое исполнение песни: «Мы парни в беретах зелёного цвета…». В итоге – диплом и первое место. В конкурсе строя и песни мы тоже были первыми. Завоевали диплом и кубок Героя России В.П.Кукова.

Следующий этап – спортивное многоборье «Готов к труду и обороне». О нём рассказали сами кадеты.

Илья Кучинский:

– В спортивное многоборье входили стрельба из пневматической винтовки и комплексные силовые упражнения – их выполняли только мальчики. Наши девчата отличились в творческом конкурсе. Айгуль Кулдубаева получила диплом за эссе «Кавказ моими глазами».

– Айгуль, как в Нальчике относятся к девушкам?

– К нам относились с большим уважением и вниманием. Мы побывали на Голубых озёрах. В них ледяная вода нежно-голубого оттенка. Прогулялись вокруг них. Красота необыкновенная! Но Чегемские водопады – это что-то совершенно неописуемое: с высоких гор низвергаются хрустально-прозрачные потоки воды. Трудно найти слова, чтобы описать всё это.

Эльвина Хисамова:

– Научно-практическая конференция «Образование. Наука. Профессия» – один из самых сложных этапов конкурса. Его мы выдержали достойно: Вадим Хасанов получил первое место, Владислав Фазлиахметов – второе, Илья Кучинский и я – третье.

Директор школы Роза Ринатовна Зиннатуллина:

– После подведения итогов наша команда заняла первое место в конкурсной программе патриотического слёта «Наследники Победы» и была награждена кубком Героя России В.П.Кукова и кубком ДОСААФ России Кабардино-Балкарской Республики.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104