Смерть на путях

Страшная трагедия произошла в Стерлитамаке на железнодорожных путях. Утром 24 октября грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину.

«По предварительной информации, женщина уже перешла через железную дорогу. А у мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась перевести его. Машинистом было применено экстренное торможение. Однако предотвратить наезд на пешеходов не удалось», – рассказал заместитель транспортного прокурора Стерлитамака Илья Шарафутдинов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

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