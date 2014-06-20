Спасибо селянам за субботние ярмарки!

Вот и прошли все четыре субботние осенние ярмарки. Надо отметить – при отличной погоде, настоящая осень наступила лишь в воскресенье, 15 октября. Кто хотел сделать запасы на зиму, успел. Горожане довольны. Я в троллейбусе, возвращаясь с ярмарки, порасспросил пассажиров, отягощённых сумками и пакетами. Общее мнение такое: ярмарки сельхозпродукции стали традицией в нашем городе, и от горожан большое спасибо жителям соседних районов, хорошо помогающим тем, у кого нет своих садов-огородов. Добрым словом люди отзываются и о муниципальных руководителях, организующих подобные осенние распродажи.

На самом деле, выгодно. За четыре субботы можно было закупить всё необходимое, даже, скажем, не имея собственной машины (у меня, к примеру, балкон заполнен капустой, перцем, баклажанами, помидорами, луком – теперь буду неспеша перерабатывать, консервировать). Медком за чашкой чая давно балуемся…

Кстати, с каждой субботой медовая улица на ярмарочной площади всё удлинялась, а сам сладкий и целебный продукт в цене понижался; слава Богу, пчёлы на башкирской земле живут и исправно работают.

Самый ходовой товар на ярмарке – овощи: картофель, капуста, морковь, лук. Если на предыдущей неделе было очень много картошки, то в эту субботу, наконец-то, понавезли капусты, и шла она уже по цене от 10 рублей за килограмм. Картофель в мешках продавали уже по 12 рублей за кг; перец болгарский шёл по цене в 15 рублей. Масло подсолнечное продавали уже по 100 рублей за полторушку. Подешевели крупы и сахар. Вот про мясо и рыбу этого не скажу. Много несли с ярмарки арбузов и дынь (соответственно – по 7 и от 15 рублей за кг). Покупали люди тыкву, репу, чеснок; и знаете, я сравнил с прошлогодними ценами: всё нынче хоть немного, но подешевело.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104