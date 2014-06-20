«Стерлитамакский рабочий» – третий в России

Наша газета заняла третье место во всероссийском конкурсе

С 23 по 29 сентября в Дагомысе состоялся XXI фестиваль Союза журналистов РФ «Вся Россия – 2017». На форум приехали корреспонденты, фотохудожники, редакторы со всех уголков нашей страны. Более 1200 человек из числа пишущей братии участвовали в круглых столах, мастер-классах, встречах с экспертами, обсуждении новинок российского кинематографа.

«Вся Россия» – форум традиционный, знаковый для журналистов. Надо ли говорить, что многие корреспонденты и редакторы мечтают там побывать? Представьте наше изумление, когда вдруг выяснилось, что меня и главного редактора газеты «Ашкадар» Гульнур Давлетярову включили в состав башкирской делегации.

Как правило, подобные форумы изобилуют конкурсами профессионального мастерства. Не стал исключением и дагомысский фестиваль. За короткое время мы собрали материалы, красочно оформили альбом, предварив его обстоятельной сопроводительной запиской, где говорилось, что «СР» – единственная в Башкортостане газета, выходящая 5 раз в неделю, что в этом году мы празднуем свой 100-летний юбилей, полны сил и энтузиазма работать дальше.

На конкурс я выбрала проект «Знай наших!», который рассказывает о выдающихся маленьких горожанах – детях, которые спасли других от смерти, победили в олимпиадах, спортивных состязаниях, соревнованиях по робототехнике, показали себя лучшими в творчестве и искусстве.

Ехала я с надеждой на то, что газету нашу заметят, но в первые же дни форума, на разборах экспертов, когда анализировались газеты и журналы, стала беспокоиться, как бы достойно выдержать весь корпус критики. Разговор о современных печатных изданиях вышел жёстким, неудобным для многих редакторов, но плох тот солдат… В результате оказалось, что наш проект «Знай наших!» занял третье место среди городских газет по всей стране.

Члены жюри пояснили, что оценивали не только эффективность проекта, но и комплекс чисто газетных моментов: ясность изложения, выразительность языка, модульный принцип вёрстки, мастерство фотохудожника.

В век интернета я была счастлива и горда за нашу замечательную редакцию: мы сумели доказать, что при крошечных тиражах, различном давлении с разных сторон, дороговизне доставки наша команда жизнеспособна, талантлива и эффективна!

Состав нашей делегации был разнороден: директоры информационных центров и главные редакторы газет и журналов – народ творческий и свободный. Я также убедилась в справедливости славы выдающегося певца нашего руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Бориса Мелкоедова. На презентации Башкортостана Борис Николаевич, недолго думая, затянул «Уралым», своим певческим талантом заставив умолкнуть всех гостей. Тем, кто ещё не знает, что такое «Уралым» и насколько песня сложна для исполнения, советую погуглить.

На церемонии закрытия были объявлены победители. Делегация Башкортостана вернулась домой со вторым местом (журнал «Уфа», спецпроект «Счастливый билет»), третьим местом («Стерлитамакский рабочий», проект «Знай наших!»), дипломом участника (газета «Звезда» Гафурийского района, цикл статей «На злобу дня»).

Всего в конкурсе в трёх номинациях (лучший проект, лучший дизайн, лучший фоторепортёр) участвовали 87 районных, 34 городских, 29 областных, краевых, окружных и республиканских газет, 13 журналов, 4 интернет-ресурса.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104