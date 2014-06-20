Суперкубок остаётся в Стерлитамаке!

В этот раз сражение за самый почётный футбольный кубок Башкортостана состоялось в Стерлитамаке. Видимо, местный футбольный клуб, чья команда второй год подряд завоевала чемпионский титул, заслужил такую привилегию (как заслужили право стать свидетелями такого зрелища и многочисленные любители футбола нашего города, отмечающего в 2017 году 105-летие первого футбольного матча).

Чемпион Республики Башкортостан по футболу «Стерлитамак-1» (главный тренер А.Р.Губайдулин) встретился в борьбе за суперкубок с командой «Витязь-ГТУ», обладательницей кубка республики. Организаторы футбольного праздника озаботились торжественностью момента: гостей из Уфы и местных болельщиков приветствовали своими выступлениями юные артисты и спортсмены городского центра внешкольной работы «Надежда», а почётный приз – кубок – внёс на стадион и в течение всего матча охранял почётный караул курсантов кадетской школы.

Игра началась, и сразу бросилось в глаза, что команда Альберта Губайдулина понесла потери: не было на поле Рустама Низамутдинова и Сергея Ефросиньева, снова призванных на игры чемпионата России по мини-футболу. Впрочем, было видно, что наша команда предельно настроена на победу: она сразу пошла вперёд, и первый гол последовал уже на десятой минуте. Капитан команды, весьма мудро переведённый тренером из защиты в помощь голеадору Андрею Рассказанову, неожиданно, по неудобно скачущему мячу, пробил примерно с линии штрафной гостей, очевидно, неожиданно и для голкипера – 1:0! Затем вратарь «Витязя» выручил свою команду, в броске взяв мяч в ногах у нашего нападающего после отличной атаки хозяев. Андрей Рассказанов в середине первого тайма промахнулся с выгоднейшей позиции. А на 35-й минуте в середине поля Сергей Панов сделал всё, чтобы вывести Рассказанова один на один с вратарём уфимцев. Андрей же, легко переиграв голкипера, закатил мяч в пустые ворота – 2:0. В конце первой половины игры связка Кузнецов-Рассказанов могла отличиться ещё раз, но снаряд просвистел мимо цели.

Во втором тайме рисунок игры поменялся, что выглядело вполне разумным: на острие нашей атаки остался Андрей Рассказанов, сковавший минимум двух стопперов соперника, остальные же игроки «Стерлитамака-1» действовали, не уходя в глухую защиту, но с оглядкой на оборону, тем более, что гости после перерыва рьяно рванулись вперёд, не оставляя надежд отыграться.

Нет, не дала стерлитамакская футбольная дружина уфимцам ни одного шанса: мастерства и ресурсов у нашей команды хватило, чтобы вчистую переиграть серьёзного противника. Более того, могли увеличить счёт Артём Кострюков, Сергей Егоров – не получилось. Зато вышедший на замену Артём Карамышев тут же сумел заработать пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Артур Губайдулин – 3:0. У уфимцев вопросов больше не было.

Вручавший нашей команде почётный приз – суперкубок, а также золотые медали чемпионов республики – генеральный директор федерации футбола Республики Башкортостан Вадим Ахметов по достоинству оценил славные спортивные традиции Стерлитамака и пожелал дальнейших успехов. На что надеемся и мы – вся спортивная общественность города, некогда носившего звание футбольного центра Башкортостана!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104