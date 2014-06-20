«Таганок»

Таганок – круглый или долгий железный обруч на ножках, под которым разводят огонь, ставя на него варево» (из толкового словаря Ожегова).

Если точнее, в дословном переводе с башкирского название этого спектакля переводится как «Три тагана». Таган – это опора, на которую подвешивается котелок. Чтобы котелок висел устойчиво, используют три тагана. Стоит убрать один из них, как всё сооружение рухнет. Читатель, наверное, догадался, что речь – о дружбе троих ребят, выдержавшей испытание на прочность.

Премьерой спектакля «Таганок» по одноимённой повести классика башкирской литературы Мустая Карима в инсценировке и постановке московского режиссёра Антона Фёдорова Стерлитамакский башкирский театр открыл свой очередной 27 театральный сезон. Режиссёр обозначил свою работу как повесть. Видимо, тем самым хотел подчеркнуть своё бережное отношение к автору.

До этого у Антона уже было несколько студенческих работ на московских сценах. «Полновесные» драматургические полотна ставить довелось уже здесь, на родине (Антон – уроженец Стерлитамака, выпускник Московского театрального института имени Б.Щукина). Как дипломированный режиссёр, он дебютировал на сцене Салаватского башкирского театра, где уже осуществил две постановки. Впрочем, дебют на национальной сцене – это просто случайность. В перспективе есть планы ставить спектакли и в русском театре.

Сами актёры в кулуарах в голос говорили, что с Антоном им работалось комфортно. Того же мнения придерживается и сам режиссёр. Работу в определённой мере облегчало и то, что большинству актёров «Таганок» известен ещё со школьной программы башкирских школ. Неудивительно, что с первого дня в коллективе сложилось полное взаимопонимание. Кстати, Антон сам переложил повесть на язык сцены, выступив в качестве соавтора.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец» – это про него. В постановке он, помимо соавтора, ещё и режиссёр, и художник-постановщик в тандеме с Лилией Сулеймановой, и музыкальный оформитель. И в каждом амплуа он проявил себя, на мой взгляд, вполне достойно. Во всём – в пряже, которую бабушка прядёт из улетающего в небо облачка; в золоте осеннего листопада, что сыплется прямо с небосвода; в колышущихся волнах озерца, в котором отражаются проплывающие мимо лики героев постановки; в театре теней, в котором перед зрителями разворачиваются стаи домашних гусей и парящие в небе орлы – чувствуется почерк столичного режиссёра.

Остроумное решение сценического пространства позволило переносить действие спектакля то на берег озера, то в лодку посреди озера, то на вершину скалы, то в больницу… Когда неуёмное желание Вазира угодить «башлыку» (вожаку) компании Габдулле делает его изгоем и ему объявляют бойкот, Габдулла одним толчком ноги трансформирует склон горы, где любят загорать мальчики, в пропасть, по ту сторону которой остаётся отвергнутый. И из «таганка» троих друзей выпадает одна опора. А это уже не таганок.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 октября 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104