Точка невозврата? Пусть её не будет!

Стратегия выживания в семье

Супружеские моря неспокойны. Шторм, спасайся кто может. Нет-нет, любовные лодки о быт не разбиваются: роботы-пылесосы гудят, мультиварки стряпают. А несчастливых семей всё больше. Может, потому, что лодки не любовные, а какие-то другие? Мужчин не слышно: они в большинстве своём незаметно покинули этот мир и обжились в другом, виртуальном. Женщины не сдаются: отказываются от одиночных шлюпок, латают семейную посудину и мечтают о кругосветке. Не зря ли?

На вопросы наших читательниц отвечает семейный психолог Радик Халитов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ТАНКЕ

«Муж увлечён компьютерными играми. Восьмилетний сын тоже тянется к планшету. А я хочу нормальную семью. Например, мы могли бы вечером играть все вместе в развивающие настольные игры. Но меня не слышат. Что мне делать?».

– Пытаться переделывать мужа – бессмысленно. Компьютерные игры для него – замена какого-то реального действия. Он такой, он так воспитан, это можно только принять и уважать. Аналогичная ситуация с сыном показывает, что в семье недостаточно развита иерархия. У взрослого должен быть авторитет, и если ребёнка не начать вовремя ограничивать, то в ответ на ваши запреты он будет лишь огрызаться. Поставьте сына перед фактом: у тебя есть час в сутки на компьютер. Хочешь чуть больше – заработай полезными делами.

– Интересно, почему ребёнку самому не хочется быть полезным?

– Понимаете, раньше люди не были так избалованы, а сейчас естественные потребности удовлетворяются сами собой, никто не думает о холоде и голоде. Дети с младенчества объедаются всеми удовольствиями, которые им доступны, и на фоне этой сытости ребёнка трудно мотивировать на что-то важное.

– А пирамида потребностей Маслоу? Когда она успела рухнуть?

– Высшие потребности по Маслоу, такие, как стремление к самосовершенствованию и самореализации, вырабатываются не сразу. В норме дети учатся конкурировать в совместной деятельности. Но в школе сейчас почему-то соревнуются в том, чей телефон круче, а в компьютерной игре конкурирование безличное: человек соревнуется с машиной. Поэтому лично я различаю игры с компьютером и групповые онлайн-игры, где есть живые люди. Командные онлайн-игры (например, танковые сражения) в некотором смысле сходны с футболом: здесь борется и побеждает команда.

– Но женщина хочет, чтобы её командой была семья и они вместе играли во что-нибудь умное.

– Отлично. Но женщина обычно предлагает что-то и думает, что мужчина должен это с радостью принять. А мужчина уже запланировал что-то другое, поэтому отказывается. За его отказом следуют женские претензии и обвинения, мужчина включает защиту, и вместо семейного досуга получается ссора. А чтобы получилась совместная игра, пусть женщина не ставит мужчину перед фактом, а объяснит, насколько это важно для семьи. Для этого жене надо найти паузу, когда муж не играет в танки, потому что когда он в танке, ему ничего не нужно. Мужчина не тупой, он поймёт, и, как правило, мужчины планируют то, что будут делать. Дайте ему такую возможность.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОДИНОК ВМЕСТЕ

«У меня вполне благополучная семья, но я чувствую себя одинокой и ненужной. Почему? Как это исправить? Предлагаю мужу отказаться от телевизора – ужинать вместе, рассказывать друг другу, как у каждого из нас прошёл день. Но мужу это неинтересно».

– Это одна из сегодняшних тенденций: семейная жизнь не приносит людям ощущения счастья. Я вижу проблему в том, что сейчас у супругов всё меньше совместных действий, а ведь общение – это именно совместное действие, совместное бытие. Это со-бытие в семье надо бережно выращивать. Я помню, в родительской семье таким со-бытием был ужин: отец и мама работали на заводе, возвращались в одно время, мама готовила, папа шёл в магазин за хлебом, потом все вместе садились за стол, за ужином разговаривали.

– Наша читательница хочет того же самого – семейного уюта и душевной беседы. Почему мужчина против сближающего ритуала?

– Для женщины совместный ужин вместо телевизора – это очевидное решение, и она ставит мужчину перед фактом. А у мужчины нет представления о том, что это важно, и он, возможно, думает, что это очередной женский каприз. У женщины и у мужчины разная психология. Женщина судит о мужчине по себе и в этом ошибается. Но это исправимо. Пусть она выстроит лесенку из четырёх ступенек: сначала поговорит с ним об этом, потом объяснит, почему это важно для них обоих, затем можно запланировать, когда им это будет удобно, потом реализовать это. Если она попытается перепрыгнуть три первые ступеньки, не исключено, что сопротивление будет серьёзным.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ПОРОГЕ РАЗВОДА

«Мы много лет вместе, но это, наверное, уже по привычке. С одной стороны, жалко разрушать семью, с другой, – мы давно уже не близкие люди. Есть какие-то признаки, по которым можно определить точку невозврата?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 октября 2017 года)

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104