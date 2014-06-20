Трошин

Более десяти лет мне посчастливилось вести переписку с очень интересным человеком, уроженцем Стерлитамака Анатолием Константиновичем Трошиным. Учёный и педагог по основной профессии, краевед и историк по призванию, он ещё в юности связал свою судьбу с Москвой и почти полвека проработал в Московском институте нефти и газа имени Губкина. Одновременно с этим Анатолий Константинович на протяжении тридцати с лишним лет являлся большим другом и постоянным респондентом Стерлитамакского краеведческого музея, знатоком и горячим пропагандистом истории родного города. А появилось это увлечение ещё в детстве.

Родился Анатолий Константинович в семье учителя пения, талантливого музыканта-самоучки, впоследствии организатора первого хора Башкирской республики и заслуженного учителя БАССР – Константина Семёновича Трошина и Марии Михайловны Ермиловой. И, несмотря на то, что был внуком крепостного, с детских лет воспитывался в любви к музыке, литературе и истории. В большой семье Трошиных – Ермиловых – Сундуковых в дни «старых» и «новых» праздников собирались, музицировали, пели старинные романсы и народные песни, иногда устраивали небольшие домашние спектакли. А летом шли на природу, на любимые шиханы, где у костра вели беседы о старине, рассказывали предания и легенды. Ещё в юношеском возрасте у Анатолия Константиновича появились разные интересы: он стал писать стихи, увлекался шахматами, техническими дисциплинами, а после окончания школы – девятилетки с педагогическим уклоном – стал работать учителем в Тюрюшлинской сельской школе. Вскоре Анатолий Константинович начал печататься в районной газете. А после, движимый желанием продолжить учёбу, он вернулся в родной город. Одновременно с работой в районном узле связи Трошин поступил на вечерний автодорожный рабфак, а позже – в Стерлитамакский нефтяной техникум. Именно в техникуме даровитого и весьма целеустремлённого юношу заметили и в числе лучших студентов направили на учёбу в Московский нефтяной институт. Позже в одном из своих писем Анатолий Константинович вспоминал, что годы студенчества были счастливыми и трудными одновременно, приходилось по вечерам подрабатывать, чтобы свести концы с концами. Старший сын Алексей получил медицинское образование в Екатеринбурге. Летом 1940 года Анатолий Константинович окончил с отличием институт, а его дипломный проект был признан экзаменационной комиссией выдающимся и рекомендован для использования при проектировании и реконструкции Махачкалинской нефтебазы. Сам Трошин был премирован и зачислен в аспирантуру. Но в августе того же года Анатолий Константинович был призван в ряды Красной Армии. Войну встретил в Смоленске, а в августе 1941 года был направлен в 824 отдельный сапёрный батальон 37 сапёрной бригады, где служил младшим воентехником и заместителем командира роты. В 2000 году в издательстве «Китап» в Уфе вышел сборник писем, дневниковых записей, воспоминаний участников Великой Отечественной войны, который подготовил известный уфимский журналист Ф.Н.Вахитов. В этом сборнике было опубликовано и письмо Трошина с фронта, адресованное родителям. Спустя годы оно было передано в Стерлитамакский краеведческий музей. Особенно запомнились несколько строк: «Война страшна… Но правда на нашей стороне», а рядом совсем житейское – нежные слова горячо любимой матери, по которой особенно скучал.

Тёплые и очень доверительные отношения с родителями, особенно с матерью, Анатолий Константинович сохранил на всю жизнь. На курсах усовершенствования командного состава в Кострове Трошин тяжело заболел. Вскоре он был комиссован из действующей армии. Технические знания молодого офицера пригодились в тылу, он трудился в Екатеринбурге и Москве, затем продолжил научную и педагогическую работу в родном институте на кафедре термодинамики и тепловых двигателей. Анатолий Константинович в течение нескольких лет был научным сотрудником института истории естествознания и техники при АН СССР. Результатом его многолетнего большого труда стали более пятидесяти научных работ и публикаций по нефтяному и газовому делу, термодинамике, истории техники, а также рукописные труды по краеведению. Несмотря на свою занятость, он никогда не забывал родные места, друзей, дорогой сердцу Стерлитамак. А большой опыт в работе с историческими документами позволил Анатолию Константиновичу начать поиск материалов по истории Стерлитамака и Стерлитамакского уезда в архивах Москвы. Своими изысканиями он оказал неоценимую помощь при создании экспозиции по истории города в Стерлитамакском краеведческом музее. Планы соляной пристани и города XVIII века, фотокопии герба города, фотографии его жителей, в том числе педагогов и учащихся учебных заведений дореволюционного Стерлитамака, материалы из личного архива семьи Трошиных и т.д. – всё это Анатолий Константинович передал в дар музею города. Сегодня в одной из витрин экспозиции по истории Стерлитамака помещены материалы, рассказывающие о нескольких поколениях этой семьи.

Н.НАСЫРОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104