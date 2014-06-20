Успеть до холодов

Продолжается благоустройство дворов и улиц

В городе продолжается благоустройство дворов и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда». На днях в администрации состоялось совещание, на котором обсуждали ход реализации программы.

Заместитель главы администрации по вопросам жилищного хозяйства Андрей Ермолаев отметил, что объём финансирования проекта в г.Стерлитамаке составляет 123 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета выделено 95 млн руб., 19,6 млн руб. направленно из средств республиканского бюджета. Программой предусмотрено финансовое участие жителей в размере 5 процентов, это составило 4 млн рублей, из средств местного бюджета выделено 3,8 млн рублей. На благоустройство дворов направлено 83,2 млн руб., на благоустройство общественных территорий – 40 млн рублей.

Общественная комиссия рассмотрела 131 заявку, их них 93 утвердила для участия в проекте. Пять дворовых территорий будут благоустроены из сэкономленных средств по результатам стоимости работ после проведения государственной экспертизы. Всего в рамках проекта «Городская среда» благоустроят 98 городских дворов.

– Это самые высокие показатели по республике, поэтому на нас лежит большая ответственность, – сказал Андрей Петрович. – Проект приоритетный, проводится под эгидой партии «Единая Россия», он вызвал большой общественный резонанс в городе, много людей вовлечено в его реализацию. Сегодня 44 двора полностью заасфальтированы, в 54 ведутся работы.

Андрей Петрович обратил внимание, что многое зависит от подрядных организаций, представители которых присутствовали на совещании.

Первым о проделанной работе отчитался главный инженер ООО «УСТК» Артур Масагутов. Это предприятие благоустраивает общественную территорию по улице Худайбердина, от проспекта Ленина до автовокзального кольца. На территории снесли сухие и больные деревья, расширяют тротуар, начаты работы по асфальтированию.

– Выполним работы в срок, для этого бригады трудятся каждый день, без выходных, – подчеркнул представитель подрядной организации.

На общественной территории предусмотрено проведение уличного освещения. Директор МУП « Электрические сети» Геннадий Крупинов сказал, что уже проложен кабель и установлены опоры для светильников, которые будут смонтированы после асфальтирования пешеходной зоны.

– В рамках проекта на этой общественной территории установлены 11 видеокамер, – сказал Андрей Ермолаев, – во дворах установлены 123 камеры круглосуточного видеонаблюдения. Каждый житель города может посмотреть, как проводятся работы. Ссылки выложены на сайте администрации города в разделе «Проект «Городская среда».

На совещании выступили и представители подрядных организаций, занимающихся благоустройством дворов. Они также отметили, что стараются завершить все работы в срок, самое главное – заасфальтировать дороги, пока стоит ясная, сухая погода.

По словам руководителя исполкома местного отделения партии Юрия Селивёрстова, жители домов, где работы уже завершены, написали благодарственное письмо в адрес руководства партии и республики. В каждом благоустроенном дворе появится табличка с информацией о том, что модернизация проводилась в рамках проекта «Городская среда», который был инициирован партией «Единая Россия».

– Это стартовый проект, и самое главное – как он будет оценён горожанами, – подытожил заместитель главы администрации. – Сейчас формируется городская программа на 2018 – 2022 годы. От того, какие результаты мы покажем в этом году, зависит финансирование будущих проектов. Всего в рамках проекта планируем благоустроить 600 дворовых территорий.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104