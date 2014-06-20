Уважаемые горожане!
Примите самые искренние поздравления с одним из главных государственных праздников – с Днём Республики.
Наступающий праздник особенно значим в преддверии подготовки к столетию Башкортостана. Наша республика одной из первых в стране отстояла своё право на автономию и была единственной, кто сделал это на основе договорных отношений.
Успех сегодняшнего Башкортостана – это результат каждодневного созидательного труда многих поколений. Наша республика зарекомендовала себя как перспективный, преуспевающий регион не только на российском, но и на международном уровнях.
Уверен, что и впредь Башкортостан будет вносить весомый вклад в развитие страны, будет являться достойным примером добрососедских взаимоотношений. У нас мирно бок о бок живут представители различных народностей, конфессий, языков и культур.
Дорогие стерлитамаковцы, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашего родного края!
Владимир КУЛИКОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак