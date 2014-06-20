Уважаемые горожане!

Примите самые искренние поздравления с одним из главных государственных праздников – с Днём Республики.

Наступающий праздник особенно значим в преддверии подготовки к столетию Башкортостана. Наша республика одной из первых в стране отстояла своё право на автономию и была единственной, кто сделал это на основе договорных отношений.

Успех сегодняшнего Башкортостана – это результат каждодневного созидательного труда многих поколений. Наша республика зарекомендовала себя как перспективный, преуспевающий регион не только на российском, но и на международном уровнях.

Уверен, что и впредь Башкортостан будет вносить весомый вклад в развитие страны, будет являться достойным примером добрососедских взаимоотношений. У нас мирно бок о бок живут представители различных народностей, конфессий, языков и культур.

Дорогие стерлитамаковцы, от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашего родного края!

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104