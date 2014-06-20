Уважаемые педагоги и преподаватели!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Ваша профессия – одна из самых ответственных и самых интересных. Именно вам мы доверяем самое дорогое – наших детей, наше будущее. Благодаря вам ребёнок не только получает необходимые знания, но и учится доброте, дружбе, целеустремлённости, познаёт главные жизненные и духовные ценности.

Педагог как образец нравственности и пример для подражания остаётся в сердцах учеников на всю жизнь. Вы вкладываете в них частичку своей души. Ваше мастерство, теплота и чуткость помогают детям поверить в себя, воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Спасибо за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям! Желаю вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104