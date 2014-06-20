Уважаемые педагоги и преподаватели!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Ваша профессия – одна из самых ответственных и самых интересных. Именно вам мы доверяем самое дорогое – наших детей, наше будущее. Благодаря вам ребёнок не только получает необходимые знания, но и учится доброте, дружбе, целеустремлённости, познаёт главные жизненные и духовные ценности.
Педагог как образец нравственности и пример для подражания остаётся в сердцах учеников на всю жизнь. Вы вкладываете в них частичку своей души. Ваше мастерство, теплота и чуткость помогают детям поверить в себя, воплотить в жизнь самые смелые идеи.
Спасибо за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям! Желаю вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия!
Владимир КУЛИКОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак