Уважаемые пенсионеры! Приглашаем вас оформить годовую подписку на «Стерлитамакский рабочий» за 1500 рублей

Уважаемые пенсионеры! Приглашаем вас оформить годовую подписку на «Стерлитамакский рабочий» за 1500 рублей до 13 октября и получить подарок. Обращаться в «Стерлитамак-печать» по адресу: ул.Комсомольская, 82.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104