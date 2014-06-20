В городе появятся обновлённые дворы и улицы

Реализация Национального проекта по формированию комфортной городской среды

В 2017 году в стране стартовал проект «Городская среда», инициированный партией «Единая Россия». В Стерлитамаке уже преображаются дворы и улицы: асфальтируют дороги, устанавливают скамейки, урны, проводят освещение.

Подробнее о ходе программы мы попросили рассказать заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Андрея Ермолаева.

– Стерлитамаку на реализацию федерального приоритетного проекта выделили 115 млн рублей, из них 76 млн направлены на благоустройство дворовых территорий, 38 млн – на общественные территории. Работы начались в конце августа, – отметил Андрей Петрович.

– Почему раньше не начали работать?

– Отдел ЖКХ городского округа подготовил документы своевременно. В городе программа была утверждена 5 мая 2017 года, 12 мая мы получили деньги на софинансирование, были составлены сметные расчёты. Финансирование проекта ведётся за счёт федерального и республиканского бюджетов, поэтому необходимо наличие государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости, 19 мая мы представили документы, а положительное заключение получили 24 июля. Только после этого начались конкурсы, заключались муниципальные контракты, все процедуры закончились 18 августа. Конечно, мы бы тоже хотели ускорить процесс проверки документации и в тёплые ясные дни приступить к работам.

– По каким критериям выбирались подрядные организации?

– Были объявлены конкурсы, по условиям которых подрядные организации должны быть членами саморегулирующей строительной организации, которая гарантирует их надёжность. Подрядчики должны иметь также определённые средства на счёте или гарантию банка.

Такие требования могут выдержать только финансово устойчивые организации, именно такие и победили в конкурсе. Они много лет асфальтируют дворы и улицы, площади и общественные территории города, имеют достаточное количество дорожной техники.

– Сколько дворов благоустроят?

– Девяносто восемь. Всего в отдел ЖКХ поступила 131 заявка от инициативных групп и управляющих компаний.

– Почему некоторые заявки не участвуют в проекте?

– Существует порядок подачи и отбора документов, утверждены критерии. В городе была создана общественная комиссия, которая рассматривала заявки. Дома, которые не включили в программу 2017 года, будут участвовать в ней в будущем году. По новой нормативной документации в программе на 2018-2022 годы можно выполнить работы только по минимальному перечню, то есть заасфальтировать дороги, установить скамейки, провести освещение.

– Какие виды работ выбрали жители многоквартирных домов?

– Большинство – асфальтирование дворов и оборудование автомобильных парковок. В трёх дворах установят детские и спортивные площадки.

– Почему так мало?

– Это инициатива граждан, может, их испугало 5-процентное участие в финансировании, ведь одним из условий участия в проекте было финансовое вложение собственников квартир.

– Можно ли сказать, что в проекте участвуют самые активные жильцы и управляющие компании?

– Нет, самые активные подали заявки, а конкурсный отбор проходили те, кто набрал определённое количество баллов. Критерии оценки определены федеральной программой. К примеру, приоритет отдавали тем домам, где ремонт сетей тепло-, газо- и водоснабжения проводился недавно. Зачем укладывать асфальт во дворе дома, где скоро начнётся ремонт и новая дорога будет повреждена?

Вообще, информация о программе «Городская среда» размещена на официальном сайте администрации города, публикуются материалы в газетах. Но не все заинтересовались, может, это недоработки старших по дому, управляющих компаний? Однако повторюсь: проект рассчитан до 2022 года, у жителей есть возможность подать заявку и попасть в программу будущего года.

– Какие управляющие компании участвуют в программе?

– ЖСК «Стерлитамакский» благоустраивает 7 домов из 44, модернизируют дворы УК «ТЖХ», «ЖКХ-Сервис», «Жилкорпорация», УК «Ресурс».

– Сколько сейчас выполнено работ?

– Заасфальтирован 51 двор (данные на 12 октября – авт.), в 47 ведутся работы. Главное – пока стоит сухая погода, заасфальтировать дворы.Сейчас при формировании программы на будущие годы развиваем комплексный подход: чтобы модернизация проводилась в домах, имеющих общие дворы.

– Как идут работы на общественной территории города?

– Эта пешеходная зона протянулась от автовокзального кольца до проспекта Ленина. Проект по благоустройству подготовило ООО «Стерлитамакстройзаказчик», концепция разрабатывалась отделом архитектуры городского округа. Здесь будет несколько зон – прогулочная, игровая, отдыха, установят новое освещение, ограждение, скамейки, урны. Появится велодорожка протяжённостью 1 км 400 м, можно будет прокатиться на роликах или велосипеде по замкнутому кругу, образованному улицами Худайбердина, Коммунистической и проспектом Октября, общая протяжённость велодорожек в городе составит 4,5 км. Также установят детскую и спортивную площадки в будущем году.

В этой зоне снесли сухие и больные деревья, вместо них посадят 500 лип, предусмотрены также газоны и цветники. Всё будет выполнено в едином стиле и гармонично впишется в архитектурный облик города.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104