В гостях – Фёдор Емельяненко

У кадетов побывал известный спортсмен

Представляете, как повезло ребятам из кадетской роты школы № 4: в минувшую субботу они встретились с непревзойдённым мастером, 8-кратным (по различным версиям) чемпионом мира по смешанным единоборствам, 4-кратным чемпионом мира и 9-кратным чемпионом России по боевому самбо Фёдором Емельяненко!

Курсанты кадетских классов, заполнившие школьный актовый зал, по стойке «смирно», затаив дыхание, вытянулись перед прославленным спортсменом, которого сопровождал глава администрации городского округа Владимир Куликов. А важный гость оказался на удивление простым и скромным человеком: нисколько не выделялся на фоне сопровождающих, отнюдь не выглядел богатырём…

– Я рад побывать в городе, где любят и развивают многие виды спорта, чьи спортсмены добиваются высочайших результатов даже на мировой арене, – так начал разговор со школьниками заслуженный мастер спорта Фёдор Владимирович Емельяненко. – Приятно узнать, что в Стерлитамаке при бойцовском клубе «Батыр» открыта академия единоборств, что есть свои опытные тренеры (к примеру, Руслан Янбердин, Рустам Ишмухаметов), а их воспитанники – уже в ранге чемпионов мира (Камилла Ахунова – панкратион, Тимур Гималетдинов – кикбоксинг и другие).

Наш почётный гость просто предложил всем задавать интересующие их вопросы, отвечал без излишней пафосности, лаконично, терпеливо пережидал то и дело обрушивающийся из зала гром аплодисментов.

Так, выяснилось, что в детстве Федя Емельяненко учился в музыкальной школе игре на аккордеоне, но в десятилетнем возрасте начал заниматься самбо и дзюдо; служил в армии сначала в пожарных войсках, потом – в танковых. Сказал, кстати, что считает: молодой человек должен отслужить в армии, и спорт помогает службе. Когда спросили, какой из боёв он считает в своей спортивной биографии самым важным, ответил, что, конечно, каждый бой за звание чемпиона мира; а вот в жизни главным считает быть полезным близким людям. Заметил, когда находится за рубежом, всегда ощущает огромное желание вернуться домой.

Мы узнали, что Фёдор Владимирович в своё время перестал вовсе употреблять алРБкоголь, что наш гость – человек верующий и не стесняется об этом говорить, а в приметы не верит… Его кумиром в детстве был известный советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион и писатель Юрий Власов.

На прощание Владимир Иванович Куликов вручил почётному гостю города памятные подарки, в числе которых, конечно, был и башкирский мёд.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104