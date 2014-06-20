Вас устраивает работа общественного городского транспорта?
С таким вопросом мы вышли на улицы города
Зинаида Ивановна, пенсионерка:
– Я живу в Мелеузе, но в Стерлитамак приезжаю часто, здесь дочь учится в институте. Если сравнивать два города, то у вас транспорт работает намного лучше, без проблем могу доехать до нужного места. Это удобно, без пересадок и суеты. А ещё мне хочется добавить, что очень нравится ваш город.
Татьяна Гаврилова, ученица 10 класса:
– С удовольствием езжу каждый день на общественном транспорте – всегда чисто и аккуратно, к пассажирам – вежливое отношение. Хотелось бы, чтобы троллейбусы и маршрутки ходили чаще, потому что приходится иногда стоять на остановке. Сейчас похолодало, зябнуть не хочется.
Рустам Гайсиевич, пенсионер:
– Езжу по социальной проездной карте как пенсионер, поэтому мне удобнее пользоваться услугами троллейбуса. Стерлитамак всегда был в числе лучших городов республики, где созданы комфортные условия для жителей, мы гордились своим общественным транспортом, который работал чётко, по расписанию. И сейчас мне всё нравится, единственное – троллейбусов стало меньше, это неудобно для пассажиров.
Руслан Исхаков, студент:
– Как работает наш общественный транспорт, меня вполне устраивает. Я студент, учусь в БашГУ, каждый день, кроме выходных, езжу с ВТСа на проспект Ленина. Выхожу из дома в 7.50 и уже через пять минут сажусь в троллейбус 13-го маршрута. Домой уезжаю тоже без проблем. Конечно, иногда бывает, что транспорт переполнен, но это мелочи.
Елена Масагутова, служащая:
– Живу в районе РТС, поэтому приходится каждый день ездить на работу в поликлинику СК только на маршрутке, троллейбусы у нас не ходят. Раньше маршрутки ездили часто, сейчас реже. Кроме того, хотелось, чтобы общественный транспорт был комфортным. Иногда народу много, все хотят уехать, поэтому приходится стоять, да и в полный рост в некоторых маршрутках не встать. Расстояние между сиденьями такое узкое, что даже женщинам сидеть неудобно, а что говорить про мужчин? Хотелось бы, чтобы администрация города навела порядок. Мы же оплачиваем проезд, поэтому хотим, чтобы были созданы хорошие условия для поездок.
Альбина РАХИМОВА