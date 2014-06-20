Вас устраивает работа общественного городского транспорта?

С таким вопросом мы вышли на улицы города

Зинаида Ивановна, пенсионерка:

– Я живу в Мелеузе, но в Стерлитамак приезжаю часто, здесь дочь учится в институте. Если сравнивать два города, то у вас транспорт работает намного лучше, без проблем могу доехать до нужного места. Это удобно, без пересадок и суеты. А ещё мне хочется добавить, что очень нравится ваш город.

Татьяна Гаврилова, ученица 10 класса:

– С удовольствием езжу каждый день на общественном транспорте – всегда чисто и аккуратно, к пассажирам – вежливое отношение. Хотелось бы, чтобы троллейбусы и маршрутки ходили чаще, потому что приходится иногда стоять на остановке. Сейчас похолодало, зябнуть не хочется.

Рустам Гайсиевич, пенсионер:

– Езжу по социальной проездной карте как пенсионер, поэтому мне удобнее пользоваться услугами троллейбуса. Стерлитамак всегда был в числе лучших городов республики, где созданы комфортные условия для жителей, мы гордились своим общественным транспортом, который работал чётко, по расписанию. И сейчас мне всё нравится, единственное – троллейбусов стало меньше, это неудобно для пассажиров.

Руслан Исхаков, студент:

– Как работает наш общественный транспорт, меня вполне устраивает. Я студент, учусь в БашГУ, каждый день, кроме выходных, езжу с ВТСа на проспект Ленина. Выхожу из дома в 7.50 и уже через пять минут сажусь в троллейбус 13-го маршрута. Домой уезжаю тоже без проблем. Конечно, иногда бывает, что транспорт переполнен, но это мелочи.

Елена Масагутова, служащая:

– Живу в районе РТС, поэтому приходится каждый день ездить на работу в поликлинику СК только на маршрутке, троллейбусы у нас не ходят. Раньше маршрутки ездили часто, сейчас реже. Кроме того, хотелось, чтобы общественный транспорт был комфортным. Иногда народу много, все хотят уехать, поэтому приходится стоять, да и в полный рост в некоторых маршрутках не встать. Расстояние между сиденьями такое узкое, что даже женщинам сидеть неудобно, а что говорить про мужчин? Хотелось бы, чтобы администрация города навела порядок. Мы же оплачиваем проезд, поэтому хотим, чтобы были созданы хорошие условия для поездок.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104