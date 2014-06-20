Вещь не в себе

Зачем люди делятся тем, что им не нужно

Пластмассовый миньон весело глядит из плетёной тарелки. Светло-серое платье-рубашка расправило плечи на лёгкой вешалке. В центре зала будто приостановились в горделивом дефиле новые ботинки и туфли.

Кого заинтересовал первый в своём роде фримаркет в молодёжном креатив-центре? И кто поддержит эту идею в следующий раз?

ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕМ

– Я полтора года жила в Казани, там фримаркеты – обычное дело, – рассказывает Диана, студентка СФ БашГУ. – Люди встречаются, например, в вегетарианском кафе, собирают средства на корм бездомным животным, общаются, меняются красивой одеждой, которая им уже не нужна, а кому-то пригодится. Мне захотелось попробовать организовать фримаркет и в нашем городе. Может быть, кому-то это принесёт пользу?

Ещё один организатор бесплатной ярмарки, сотрудник библиотеки № 4 Алия Сагитова, занята не вещами, а человеком: у неё на руках посапывает младенец. Его мама рассматривает одежду:

– Пока только брюки для себя подобрала, приду попозже, – стесняясь, говорит она тихим голосом. И дело не только в том, что ребёнок спит. К тишине располагают и библиотечный зал, и тот интерес, с которым хочется рассмотреть предметы, оставшиеся без хозяев. Они бережно разложены на столах, под экспозицией «Вслед за солнцем». Это даже символично: под фотографиями восходов и закатов сошлись вещи, и у каждой из них – своя судьба. Сколько ожерелий украсили мир благодаря книге «Делаем бусины»? Кто вырос из зелёного пушистого комбинезона – мальчик или девочка? И что будет со всеми этими молчаливыми неодушевлёнными помощниками, которые верой и правдой служат людям?

– Девушка-швея принесла платье – оно единственное в своём роде, таких больше нет. Ей не нужно, а другой девушке идеально подошло, – рассказывает Алия Сагитова. – Другая девушка куртку принесла, говорит, всего два раза надевала – если не заберут, мы её в детский дом отдадим или малообеспеченной семье…

Как волонтёр благотворительного фонда «Ангел-Подорожник», Алия знает, что круговорот вещей в природе – полезная штука:

– Зачем мы ездим в детские дома? Хотим, чтобы дети-сироты знали, что они нужны миру, хотим, чтобы они могли ему доверять.

КНИГИ, ЛЮДИ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Наверное, отношение к фримаркетам – это тоже вопрос доверия. К миру и себе. Чтобы пойти на бесплатную ярмарку, надо распутать клубок своих чувств. Унять жадность (шарф ни к чему не подходит, но вдруг всё-таки пригодится?). Отпустить застенчивость и самому перестать быть вещью в себе (неудобно предлагать людям пирамидку: наверное, у каждого ребёнка уже есть). Быть честным (если мне надоел керамический ёж-карандашница, зачем нести другим этот пылесборник?).

Если вы не заметили, восстание вещей давно случилось, теперь главные – они, а не мы. Мы зарабатываем на них деньги, тратим на походы по магазинам бесценное время, отдаём им своё пространство, ухаживаем за ними… И, конечно, всё усложняем: как я возьму даром этот джинсовый пиджачок? Он наверняка мне подойдёт, но даже примерить как-то неудобно…

Бесплатная ярмарка – отличный повод в очередной раз убедиться, что люди очень разные. Вот две хорошо одетые пенсионерки рады, что в библиотеку можно принести книги. Креатив-центр давно стал площадкой для творческих и душевных встреч, и вот беременные подруги, матери настоящих и будущих сыновей, наслаждаются общением:

– Нам, сидящим в декрете, любая тусовка по душе!

К счастью, горожане не собирали на бесплатную ярмарку хлам из дома по принципу «всё равно выбрасывать!». Так, люди знали, что частному приюту «Дружок» нужна помощь, и принесли корм для животных. Непонятно, правда, кто и кому сообразил «пожертвовать» просроченную банку консервов. Зато кто-то не пожалел незнакомому соседу по городу новенький чехол для телефона. Да и чистые рубашки с симпатичным костюмом обязательно найдут новых хозяев…

Стерлитамакцы надеются, что бесплатные ярмарки станут традиционными. Логичное желание, ведь фримаркет – это не про наш нехитрый скарб, это про нас. Чем искреннее мы любим людей, тем легче относимся к вещам.

P.S. Первый в городе фримаркет посетили чуть больше двадцати человек. Одежду и

обувь в хорошем состоянии организаторы передадут нуждающимся семьям.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104