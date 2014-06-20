Водители для армии

Военный комиссариат города Стерлитамака и Стерлитамакского района РБ объявляет набор в автошколу на курсы водителей по категории «С» юношей, завершающих профессиональное образование в 2018 году, годных по состоянию здоровья без ограничений или с незначительными ограничениями, подлежащих призыву в 2018 году. На подготовку по категории «Д» направляются призывники, имеющие категорию «С» и возраст более 21 года. По категории «Е» – призывники, имеющие категорию «С» более одного года.

Стоимость обучения оплачивает Министерство обороны. Занятия – с 16 до 18 часов.

По всем вопросам обращаться в кабинет № 6 ВК г.Стерлитамака и Стерлитамакского района с 9 до 17 часов. Телефон 20-61-42.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104