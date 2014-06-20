Волейбол. Бой был красив!

Двойственное впечатление у болельщиков осталось после игры местного «Тархана» с челябинским «Динамо»: было немного обидно, что стерлитамакская команда, упорно сражавшаяся с лидером чемпионата России, не заработала ни одного балла, но зрелище борьбы у сетки оказалось настолько захватывающим, что даже у знатоков волейбола вызвало восхищение!

Конечно, силы были неравными, если судить просто по подбору игроков. Команда гостей, имеющая в своём составе несколько мастеров спорта, априори превосходила нашу молодую волейбольную дружину в мастерстве, сильнее выглядела и в нападении, и в защите. Однако подопечные главного тренера «Тархана» Сергея Чабана оказали сопернику достойное сопротивление, более того, заставили изрядно понервничать хорошо нам знакомого Алексея Рудакова, несколько лет работавшего в нашем волейбольном клубе, а теперь тренирующего команду, реально претендующую на выход в Сурперлигу.

Итак, первый игровой день, и первая партия. Наши ребята заметно нервничают и отдают очки сопернику из-за собственных ошибок, хотя к концу сета почти догоняют челябинцев – 22:24. И всё-таки счёт партии 25:22 в пользу «Динамо».

Во втором сете «Тархан» начинает увереннее, на первый технический тайм-аут команды уходят при минимальном нашем преимуществе в счёте – 8:7. Ко второму техническому тайм-ауту уже 14:16, ведут гости. Стерлитамакские волейболисты предпринимают просто титанические усилия и догоняют – 24:24, берут очко – 25:24 и побеждают – 27:25!

На разгоне берут три очка в третьем сете – 3:0, но на технический тайм-аут уходят, уже уступая два очка – 6:8. Алексей Рудаков выводит на площадку все главные силы – гости остро атакуют и мощно подают, правда, ошибаясь в подаче не реже наших. Третья партия заканчивается со счётом 22:25. Очко в очко идут соперники в четвёртом сете, только чуда не происходит – концовка партии за «Динамо»: 21:25 в пользу гостей. И 1:3 по партиям в первый игровой день.

Начало противостояния в воскресенье рождает осторожные надежды: отнять бы у лидера хоть одно зачётное очко! 8:6, потом 13:16; догоняем – 19:19 и побеждаем – 25:20! Челябинцы только на подачах дарят нам 5 очков, наши же подают в сетку лишь однажды.

Что делается на трибунах! Орущие динамики едва перекрикивают болельщиков, наших игроков вдохновляют призывающие на бой звуки барабана и трубы. В зале, действительно, атмосфера разгорячённая – от жаркой борьбы на площадке и неистовствующих болельщиков на трибунах. Соперник раззадорен и берёт второй сет со счётом 25:17.

В третьем сете игра идёт опять очко в очко – 9:9, 17:17, 23:23… Но в итоге, увы – 23:25. Уступаем сопернику и в четвёртой партии – 21:25. Объективно, класс у «Динамо» выше. В нашей команде ощущается недостаток в опытных игроках, из-за травмы не вышел на площадку перспективный Никита Лучин, нам бы, к примеру, хорошего диагонального, второго уверенного либеро, а то ведь Драгунов работает на износ.

Впрочем, огорчение от поражения сглаживается тем, что, в общем-то, виден неплохой потенциал подопечных Сергея Владимировича Чабана. Учтём и тот факт, что соперники первых четырёх туров достались нам очень серьёзные. Надо постараться набрать очки в следующих играх в Казани и дома с командой из Грозного.

По окончании игр состоялось награждение лучших игроков тура, которыми признаны у гостей мастер спорта Иван Никишин, в «Тархане» – Ярослав Верный. Приз «Самому активному болельщику» получила Светлана Хабирова.

И ещё о приятном: начинают борьбу в чемпионате России в Высшей лиге «Б» дублёры нашей первой команды. «Тархан-2» дома принимает гостей – играет с «Динамо ИжГТУ» (г.Ижевск). Начало игр в 15 часов. Давайте поддержим юных стерлитамакских волейболистов! Вход свободный.

В.ДАНИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104