Возле хлеба плохих людей не бывает

1 октября – Международный день пожилых людей

Накануне традиционного праздника всех, кто своим трудом заслужил право на отдых и уважение – Дня пожилых людей – давно проторённой дорогой направился я на предприятие, славное трудовыми традициями, уже больше века снабжающее второй по величине город Башкортостана хлебом и другими изделиями.

От корпусов хлебокомбината далеко распространяется неповторимый запах свежей выпечки – никакого компаса не надо! Трудовой коллектив АО «Стерлитамакский хлебокомбинат», отметивший 100-летний юбилей в 2009 году, известен не только верностью традициям, но и стремлением к инновациям. Достаточно сказать, что стерлитамакские хлебопёки каждый год осваивают выпуск 15-20 новых изделий, и торговый дом «Стерх» успешно распродаёт продукцию не менее трёхсот наименований.

Помощник генерального директора по социальным вопросам Ринат Зубаиров первым делом проводил меня в музей, признанный лучшим среди предприятий пищевой индустрии республики и третьим призёром конкурса музеев трудовой славы по Башкортостану. Здесь можно убедиться, с каким трепетным вниманием относятся хлебопёки к своим ветеранам: мне показывают многочисленные аккуратно оформленные папки (десятки томов) с воспоминаниями работавших здесь участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов предприятия, к примеру, тестовода Зарафа Минигалиевича Туктарова, технолога Клары Гирфановны Хаевой, пекаря Сары Арслангараевны Карамышевой, технорука Марии Никитичны Чипенко, главного инженера Маргариты Федотовны Дерендяевой. Среди экспонатов – многочисленные фотографии, ордена и медали, почётные грамоты, другие знаки отличия… Недаром эта экспозиция, по свидетельству Рината Каримовича, пользуется особенной популярностью у посетителей музея, особенно у молодёжи.

В музее мы застаём председателя первичной ветеранской организации комбината Венеру Низамутдиновну Идрисову и руководителя профсоюзной организации предприятия Ринару Ураловну Мунасыпову. «Собираемся, чтобы обсудить план мероприятий по празднованию Дня пожилых людей, – поясняет помощник директора. – Пригласим всех наших пенсионеров, как всегда на целый день, так что подготовиться надо всем службам…».

– В городском сквере имени маршала Георгия Константиновича Жукова на мемориальном комплексе, посвящённом Великой Отечественной, у нашего комбината есть «персональная стела», – отмечает Венера Низамутдиновна, работающая на хлебокомбинате уже сорок четвёртый год. – К сожалению у нас не осталось в живых ни одного участника войны, и тружеников тыла – уже наперечёт, 12 человек всего. Время безжалостно. Зато мы стараемся, чтобы о каждом осталась память!

Вообще-то, у предприятия на учёте – более четырёхсот неработающих пенсионеров. Кстати, здесь не спешат освобождать рабочие места от ветеранов: работающих пенсионеров больше пятидесяти. Знакомлюсь с одной из них: пекарь Зария Зуфаровна Латыпова (на снимке) на хлебозаводе № 2 трудится несколько десятков лет, давно освоила почти весь перечень профессий и пока на заслуженный отдых не собирается. За труд награждена Почётной грамотой Минсельхоза РБ.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 сентября 2017 года)

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104