Всё, что вы хотели узнать о коллекторах, но боялись спросить

Вам угрожают коллекторы? Вы напуганы и не знаете, что делать? На что они имеют право, а что им делать категорически запрещено? – на эти и другие волнующие граждан вопросы готовы ответить сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан.

Напомним, с 1 января 2017 года изменилось законодательство в отношении организаций, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Теперь коллекторской деятельностью вправе заниматься организация, включённая в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности (имеющая соответствующее свидетельство о включении в реестр). Полномочия по ведению госреестра и контролю (надзору) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченных задолженностей, получила Федеральная служба судебных приставов.

Сегодня в реестре значатся 147 компаний по всей России, 2 из которых зарегистрированы в Башкортостане – это общества «УралДолгНадзор» и «Авангард».

Управление ФССП России по РБ уже приняло порядка 200 обращений от граждан с жалобами на неправомерные действия коллекторов. В результате возбуждено пять дел об административных нарушениях – в отношении работников коллекторских организаций, ещё два – в отношении юридического лица – коллекторской организации. По трём из них судами приняты решения о назначении административных штрафов от 5 до 50 тысяч рублей.

Так, например, за превышение допустимого количества звонков должнику в отношении коллекторской организации «СинтенелКредитМенеджмент», зарегистрированной в г.Москве, составлен протокол об административном правонарушении. В августе текущего года после рассмотрения Арбитражным судом виновному был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Условия взаимодействия коллекторов с должниками закреплены ст.7 ФЗ № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В статье чётко указаны способы взаимодействия с должниками, что является допустимым со стороны коллекторов, а что – нарушением.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась публичная страница «Надзор за коллекторами» https://vk.com/club151159628, которая создана в соответствии с основными положениями закона № 230-ФЗ, обеспечивающими дополнительный механизм защиты прав граждан.

На странице содержится информация о номере телефона «горячей линии», позвонив по которому, каждый гражданин, столкнувшийся с незаконными и противоправными действиями коллекторов, может уточнить порядок своих действий. Кроме того, здесь же сотрудники отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по РБ проводят консультации, где можно задать вопросы о деятельности коллекторов в режиме онлайн. На странице размещена и другая полезная информация о работе службы.

Кроме этого, судебные приставы разработали инструкцию для должников о порядке взаимодействия с организациями, осуществляющими функции по возврату просроченной задолженности. В ней подробно рассказывается о правах потребителей финансовых услуг и о том, как ими воспользоваться.

Памятка http://r02.fssprus.ru/2407704/, которую разработали сотрудники управления, просто и понятно разъясняет населению, какие права даёт им новый закон. Она содержит перечень ограничений, касающихся деятельности кредитора или лица, действующего от его имени, а также условий и порядок общения с ними. Здесь же можно найти список надзорных и компетентных органов и информацию, которая позволит должникам направить жалобу и отстоять свои законные права.

– Однако в первую очередь необходимо понимать, что закон не освобождает заёмщиков от исполнения обязательств, – говорит начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по РБ Евгений Слободчиков. – Поэтому сами по себе требования кредиторов, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав должников.

Пресс-служба УФССП по РБ

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