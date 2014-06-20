За спасение – в Москву!

Школьника из Стерлитамака наградят в Совете Федерации

Земная слава – вещь избирательная, но ученик школы № 8 Ярослав Адоньев свои мгновения известности заслужил. Год назад наша газета первой рассказала о пятикласснике, успевшем подхватить маленькую девочку, соскользнувшую с карниза окна. С тех пор юный житель посёлка Строймаш был удостоен различных почестей: про него снимали телесюжеты, вручали ведомственные и общественные награды. Недавно пришло известие, что Ярослав Адоньев поедет в Москву на чествование детей, совершивших героические и мужественные поступки.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» создан в 2014 году под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ совместно с МЧС и «Российским союзом спасателей». Участники проекта – дети и подростки до 16 лет, проявившие свои лучшие качества при пожаре, на воде или в иной экстренной ситуации. Детей награждают в верхней палате парламента накануне Дня народного единства. Кроме официального приёма, маленьких героев ожидает культурно- развлекательная программа.

По зданию школы № 8 трелью разносится звонок на перемену. На торжественной линейке ученики аплодисментами встречают гостей – представителей полиции, спасательной службы, отдела образования. Начальник полиции УМВД России по г.Стерлитамаку Анатолий Курилов передал Адоньеву приглашение в столицу (на снимке). В первых числах ноября в Совете Федерации соберут около двух десятков ребят со всей страны. Из нашей республики такой чести удостоен лишь Ярослав.

– Хочется поблагодарить его родных и близких, которые воспитали достойного человека и настоящего мужчину, – отметил Курилов.

По словам начальника пожарной части аварийно-спасательной службы РБ Вячеслава Шаронова, поступок мальчика говорит о его неравнодушии и служит ярким примером верного поведения в критический момент.

– Ярослав уже не просто герой нашей школы, а гордость Стерлитамака и Республики Башкортостан, – считает директор школы № 8 Хамит Мусин. – От имени всех учителей, учащихся и жителей нашего микрорайона огромное тебе спасибо и удачной поездки!

Мы не виделись с мальчиком с декабря прошлого года, когда доставили ему компьютер, подаренный депутатом Тульской областной Думы Егором Атановым. С тех пор Ярослав мало изменился – такой же скромный, чуть застенчивый, разве что вырос немного. Компьютер он успешно освоил, грядущему путешествию в Москву очень рад. Куда более многословными оказались друзья, окружившие шестиклассника.

– Он молодец! Не успел бы тогда к окну – случилась бы беда.

– Ярослав, увидишь в Москве президента, передай ему от нас привет!

– А если я падающего ребёнка поймаю, что мне с ним делать? Наверное, к Ярику его отнесу, он знает!

В разговорах взрослых улавливалось беспокойство, что пристальное внимание не лучшим образом может сказаться на неокрепшем характере Адоньева. Но, похоже, эти волнения напрасны.

– Ярослав всю эту шумиху не воспринимает, – уверен директор школы Хамит Мусин. – Он обычный мальчишка, бывают у него и приступы лени. Я иногда спрашиваю, почему ты, Ярослав, урок не выучил? Ты же у нас герой, на тебя все равняться должны. Он вздыхает и обещает исправиться.

– Исправляется?

– Когда как. Я же говорю, нормальный ребёнок!

Владимир ПАРФИРОВ