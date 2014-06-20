Зелёный, чистый и красивый

В Стерлитамаке – субботники

Приезжие часто говорят комплименты нашему городу. В самом деле, Стерлитамак и чистый, и зелёный, и благоустраивается прямо на глазах. Ранним утром, когда день ещё не вступил в свои права, идёшь по делам, а на улицах работники РСУ ДОР уже наводят чистоту: убирают мусор, приводят в порядок газоны и клумбы с цветами, сажают деревья.

Традиционны у нас и субботники. 30 сентября на аллее проспекта Ленина прошёл один из них: очищали газоны от листвы, перекапывали клумбы, обрезали деревья. Мастер РСУ ДОР Валентина Ивановна Вихляева довольна работой своих сотрудников. Она говорит:

– Сегодня у нас праздник – субботник. Трудимся с энтузиазмом, зная, что любимый город преображается благодаря и нашим стараниям.

Участвовали в субботнике депутатский корпус и администрация города: В.И.Куликов, его заместители и начальники отделов. На вопросы корреспондентов ответил заместитель Владимира Ивановича Андрей Петрович Ермолаев:

– В рамках месячника по благоустройству города проводятся регулярные субботники. Сейчас мы сносим много старых и больных деревьев, а на их место сажаем молодые деревца: берёзы, канадские клёны, ели. Сегодня должны высадить 40 липок-трёхлеток.

– Почему именно липы?

– Липа – дерево благородное, красивое, хорошо приживается. А какой у неё аромат! Когда она цветёт, кажется, что во всех уголках Стерлитамака пахнет мёдом.

Хочу призвать всех горожан, кто не на словах, а на деле любит родной город, выйти во дворы, на улицы, территории предприятий. Сделаем наш Стерлитамак ещё более зелёным, чистым и красивым.

Сажали липки весело, дружно и со знанием дела. Очень скоро аллея украсилась тоненькими трогательными деревцами.

Депутат Госсобрания – Курултая РБ Ринат Фаатович Райманов оценил результаты субботника:

– Сегодня мы все вместе сажали деревья. И это не одноразовая акция. У Стерлитамака репутация зелёного чистого города и нужно её поддерживать. Что мы и делаем. К тому же, все хорошо знают: зелёные насаждения – это лёгкие планеты, значит, деревья – это жизнь, чистый воздух, здоровые люди. Если каждый горожанин вырастит хотя бы одно дерево, он подарит и себе, и всем нам здоровую экологию.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104