Зелёный, чистый и красивый
В Стерлитамаке – субботники
Приезжие часто говорят комплименты нашему городу. В самом деле, Стерлитамак и чистый, и зелёный, и благоустраивается прямо на глазах. Ранним утром, когда день ещё не вступил в свои права, идёшь по делам, а на улицах работники РСУ ДОР уже наводят чистоту: убирают мусор, приводят в порядок газоны и клумбы с цветами, сажают деревья.
Традиционны у нас и субботники. 30 сентября на аллее проспекта Ленина прошёл один из них: очищали газоны от листвы, перекапывали клумбы, обрезали деревья. Мастер РСУ ДОР Валентина Ивановна Вихляева довольна работой своих сотрудников. Она говорит:
– Сегодня у нас праздник – субботник. Трудимся с энтузиазмом, зная, что любимый город преображается благодаря и нашим стараниям.
Участвовали в субботнике депутатский корпус и администрация города: В.И.Куликов, его заместители и начальники отделов. На вопросы корреспондентов ответил заместитель Владимира Ивановича Андрей Петрович Ермолаев:
– В рамках месячника по благоустройству города проводятся регулярные субботники. Сейчас мы сносим много старых и больных деревьев, а на их место сажаем молодые деревца: берёзы, канадские клёны, ели. Сегодня должны высадить 40 липок-трёхлеток.
– Почему именно липы?
– Липа – дерево благородное, красивое, хорошо приживается. А какой у неё аромат! Когда она цветёт, кажется, что во всех уголках Стерлитамака пахнет мёдом.
Хочу призвать всех горожан, кто не на словах, а на деле любит родной город, выйти во дворы, на улицы, территории предприятий. Сделаем наш Стерлитамак ещё более зелёным, чистым и красивым.
Сажали липки весело, дружно и со знанием дела. Очень скоро аллея украсилась тоненькими трогательными деревцами.
Депутат Госсобрания – Курултая РБ Ринат Фаатович Райманов оценил результаты субботника:
– Сегодня мы все вместе сажали деревья. И это не одноразовая акция. У Стерлитамака репутация зелёного чистого города и нужно её поддерживать. Что мы и делаем. К тому же, все хорошо знают: зелёные насаждения – это лёгкие планеты, значит, деревья – это жизнь, чистый воздух, здоровые люди. Если каждый горожанин вырастит хотя бы одно дерево, он подарит и себе, и всем нам здоровую экологию.
Евгения ДЬЯКОНОВА