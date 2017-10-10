Живая осень

Дорогие читатели!

Странное дело: осенью природа замирает, человек готовится к зиме, бережёт силы, но в то же время буйство природных красок, словно напоследок, взрывается в нас энергией тысячи дел. К концу календарного года мы стремимся наверстать то, что упустили летом и весной, почти не чувствуем усталости, только дети иногда взбрыкивают непослушной истерикой – нет, всё-таки устали.

Осень хороша своей постепенностью: постепенно остывает асфальт, по-прежнему ещё зелены некоторые деревья, но в воздухе уже чувствуется зрелость тепла, его полнота, после осознания которой – день неизбежно катится к прохладному вечеру.

Воздух сладкий, иногда на лицо падает привязчивая паутина, солнце бежит, запутавшись в кронах, ты едешь в машине, и даже открыто окно – счастье.

Нет никаких тяжёлых мыслей, лишь дорога и тёплое солнце. Время есть. Редкое чувство – времени много, датчик времени в мозгу на паузе, не думаешь о своём списке дел, который зачастую заменяет жизнь, её сладость и простоту.

Все живы, здоровы и заняты, никто не беспокоит, не надо разрешать вопросы и мчаться спасать мир. Напротив, мир распахнулся и застыл, сжавшись в спелое сочное яблоко, надкусив которое, вытираешь бегущий по подбородку сладкий сок и радуешься звонкому хрусту, с которым зубы разрушают тугой плод.

Осенью город похож на муравейник: службы торопятся освоить бюджетные деньги (если не освоить – в следующем году не дадут), детки с бабушками и мамами спешат из школы в музыкалку, на танцы, в кружок, в будний день на улицах так много людей, что иногда думаешь: а кто-нибудь работает? В последнее время замечаю, что горожане стали одеваться ярче. Вот у молодой женщины пеной расплескался на плечах сине-зелёный кружевной вязаный шарф, вот прошёл молодой человек в горчичного цвета куртке, а вот целая россыпь крохотуль в ярких комбинезонах гуляет в детском саду. Слава богу, постепенно уходят из гардероба городского жителя чёрные цвета, чернеет лишь свежий асфальт во дворах – жирный, зернистый, как семена подсолнечника.

Осенняя погода обманчива, а мы и рады обмануться: хочется продлить, насколько это возможно, тёплые денёчки, хочется видеть голубое высокое небо, радоваться водяной пыли, когда зарядивший было нудный дождик вдруг передумал и обернулся нежданным тёплым ветром.

По вечерам тускло горят жёлтые фонари, свет рассеивается постепенно, по городским аллеям гуляет много влюблённых людей разного возраста, они трогательно поддерживают друг друга, если нужно перейти дорогу, иногда внезапно останавливаются в ходе беседы и продолжают говорить, и стоят так довольно продолжительное время. По наблюдениям, если мужчина говорит подолгу, значит, пара ещё молодая – женщина дипломатично молчит, улыбается, если же идут молча, значит, вместе давно. И молчание это подобно осеннему многоцветью – в нём общие мысли, общее время и мечты. Наш город располагает к такого рода неспешным прогулкам: безопасно, чисто, множество аллей и пешеходных тропок уведут вас от суеты ежедневных дел и приведут к самому себе – подумайте, как же всё-таки здорово, когда есть сменяемость и постоянство времён года.

Осеннее маленькое солнце, играясь, прячется в прозрачных лужах, но однажды светило окажется скованным водой – первый лёд не даст жёлтому шару свободы, лишь детская нога в ботинке звонко расколет прозрачную клетку, и солнце задрожит, разбегаясь по тёмной поверхности воды. Впереди – зима.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104