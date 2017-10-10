Знаете ли вы географию?

26 ноября на нескольких площадках (в школах №№ 10, 12, 17, 33, лицее № 3, гимназии № 1) состоится Всероссийский географический диктант. Его главная задача – привлечь внимание к этому увлекательному и полезному предмету.

Те, кто захочет расширить и углубить свои знания, приглашаются на подготовительные занятия, которые проводят отдел образования администрации города и Стерлитамакское отделение Русского географического общества.

Занятия будут проводиться 25 октября, 1, 8, 15, 22 ноября в 18 часов в школе № 10 (ул.Волочаевская, 15 «а». Остановка «Гостиница «Ашкадар». Телефон 43-37-05). А также 1 и 8 ноября в 18 часов в школе № 35 (ул.Вокзальная, 2 «д». Остановка «Железнодорожный вокзал». Телефон 21-20-08).

Темы занятий: 25 октября – «Географическое положение, административно-территориальное устройство Российской Федерации». 1 ноября – «Природа Российской Федерации». 8 ноября – «Население Российской Федерации». 15 ноября – «Отрасли хозяйства Российской Федерации». 22 ноября – «Великие географические открытия. Имена в названиях географических объектов. Географические термины и понятия».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104