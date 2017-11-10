В городе хозяйничает осень,
Что плацдарм готовит для зимы.
И небес заманчивую просинь
В вышине всё реже видим мы.
Но у ноября – другие краски,
И характер у него не тот.
Вновь дождей неистовые пляски
В свой нас увлекают хоровод.
Вновь горит рябина под окошком,
Словно жаркий маленький костёр.
И гоняет ветер по дорожкам
Сорванный с берёз листвы убор.
Кажется, что мир – холодный, зыбкий…
Только точно знаем я и ты,
Что в нём хватит места для улыбки,
Для любви, надежды и мечты.
Марина ВОРОНОВА
Автор: Администратор (13 Ноя 2017). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей, Литература, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.