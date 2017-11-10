В городе хозяйничает осень,

Что плацдарм готовит для зимы.

И небес заманчивую просинь

В вышине всё реже видим мы.

Но у ноября – другие краски,

И характер у него не тот.

Вновь дождей неистовые пляски

В свой нас увлекают хоровод.

Вновь горит рябина под окошком,

Словно жаркий маленький костёр.

И гоняет ветер по дорожкам

Сорванный с берёз листвы убор.

Кажется, что мир – холодный, зыбкий…

Только точно знаем я и ты,

Что в нём хватит места для улыбки,

Для любви, надежды и мечты.

Марина ВОРОНОВА