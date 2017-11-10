100 лет на страже

Город поздравил полицейских

В минувшую пятницу в фойе Городского дворца культуры было много людей в форме. Наш город вместе со всей страной праздновал День сотрудника органов внутренних дел РФ. В ожидании праздничной программы увешанные наградами ветераны вели неспешные беседы с действующими полицейскими. Мимо них чинно прогуливались ученики полицейских классов в парадной форме, украшенной белоснежными аксельбантами.

Творческие коллективы города приготовили большой праздничный концерт. Торжественное мероприятие открыл заместитель начальника УМВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Анатолий Курилов. Он поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов напомнил присутствующим, что современная полиция – правопреемница советской милиции, которой в этом году исполняется 100 лет. От имени всех горожан глава администрации поблагодарил полицейских за их самоотверженный труд.

За высокий профессионализм сотрудников полиции наградили внеочередными званиями, почётными грамотами и ценными подарками. Нагрудные знаки и благодарственные письма вручили ветеранам. Особо отличившиеся воспитанники полицейских классов также были отмечены почётными грамотами. Отдельные благодарственные письма были вручены родителям полицейских.

– Я во всём поддерживаю своего сына, – утверждает Ольга Николаевна, мама старшего сержанта отдельного батальона ППС полиции Евгения Чумаченко. – Когда его ранили во время командировки в Чеченскую Республику, я даже и не думала отговаривать его от продолжения службы в полиции. Видела – сын не сломлен, ему нравится работа, несмотря ни на что. Кто-то же должен защищать простых людей от бандитов и мошенников.

К.СЕВОСТЬЯНОВ