Автомобили и дети

За три квартала 2017 года на дорогах республики совершено 344 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. При этом 21 ребёнок погиб и 353 получили травмы различной степени тяжести.

85 дорожно-транспортных происшествий случились из-за нарушения правил дорожного движения самими детьми. Наибольшее количество ДТП произошло с участием несовершеннолетних пассажиров транспортных средств. Дети-пешеходы пострадали в 140 авариях. В 18 эпизодах были задействованы несовершеннолетние водители. Летом на дорогах РБ пострадали 26 юных велосипедистов.

В Стерлитамаке с начала года совершено 20 ДТП, в которых различные травмы получили 22 ребёнка. Наибольшее количество пострадавших – среди маленьких пешеходов. Свой вклад в печальную статистику вносят родители, которые подают пример детям.

Переход дороги в неположенном месте, игнорирование ремней безопасности и детских кресел, проезд на красный сигнал светофора, непредставление преимущества в движении пешеходам, езда по тротуарам и многие другие нарушения ПДД дети копируют от взрослых.

Соблюдение ПДД – это не прихоть Госавтоинспекции, а необходимая мера безопасности. Учите детей правильному поведению на дороге, и однажды это спасёт им жизнь!

ОГИБДД г.Стерлитамака