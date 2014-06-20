Башкирская содовая компания продолжает поддерживать российскую фундаментальную науку

Между Башкирской содовой компанией и Палеонтологическим институтом Российской академии наук заключён договор о сотрудничестве. Учёным предстоит провести большую работу по изучению и описанию палеонтологических объектов, собранных на карьере Шахтау

На фото: член Совета директоров АО «БСК» Владимир Балабанов (слева) и директор Палеонтологического института РАН, профессор Алексей Лопатин (справа)

– Башкирская содовая компания намерена вложить значительные средства в научные исследования. Мы благодарны предприятию за его открытость к сотрудничеству с наукой, грамотный и хозяйский подход к освоению недр. Сегодня карьер Шахтау – это кладовая знаний для российских учёных. Он даёт беспрецедентную возможность для отбора богатых коллекций ископаемых материалов. Многие организмы, встречающиеся здесь, являются новыми для науки. Мы очень надеемся, что полученные в результате монографического изучения сведения существенно пополнят базы данных, а также общие представления о биоразнообразии прошлого планеты, – говорит кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Российской академии наук Алексей Мазаев.

БСК в течение многих лет активно участвует в научно-просветительской деятельности. Промышленная разработка Шахтау дала учёным возможность получить уникальный материал, позволивший изучить строение рифового массива. В 1985 году участковым геологом карьера Иваном Скуиным был создан музей камня, который бережно хранит ценные экспонаты. Музей пользуется большой популярностью, его посещают экскурсионные группы со всех уголков России, иностранные туристы. Но самый большой интерес к музею проявляют учёные, и это неслучайно: здесь собрана коллекция ископаемых животных, живших на рифе примерно 300 млн лет назад.

Башкирская содовая компания уделяет большое внимание не только сохранению и пополнению коллекции, но и её изучению. Предприятие активно сотрудничает с учёными Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы по научному описанию коллекции. Ископаемые рифа изучают известные геологи, палеонтологи и стратиграфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии, ни одна международная геологическая экскурсия на Южном Урале не обходится без визита в музей камня Башкирской содовой компании.

В 2015 году при поддержке предприятия в свет вышла книга «Пермский риф Шахтау», в которой были обобщены сведения по истории формирования древнего рифа, дано описание коллекции ископаемых останков древних организмов, строивших риф и обитавших на нём. Сегодня книга пользуется большой популярностью и рассчитана на широкий круг читателей. БСК всячески поддерживает интерес учёных к экспонатам музея камня имени Ивана Скуина. Теперь сотрудникам Российской академии наук предстоит большая работа по анализу и систематизации раннепермских ископаемых организмов Шахтау.

– Уникальные объекты древней флоры и фауны Земли, которые стали достоянием отечественной и мировой науки благодаря промышленной разработке месторождения Шахтау, требуют внимания учёных, – говорит член совета директоров АО «БСК» Владимир Балабанов и подчёркивает, – мы рассчитываем, что сотрудникам Палеонтологического института РАН удастся упорядочить коллекции музея камня в соответствии с передовым научным знанием и, с нашей финансовой поддержкой, сохранить наследие планеты для потомков.