Берегись автомобиля!

Прошёл День памяти жертв ДТП

На сцене Стерлитамакского многопрофильного колледжа – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД по г.Стерлитамаку Андрей Викторович Дёмин. У него в руках – картонные человечки, символизирующие счастливую семью. Насколько легко отрываются от бумажного Буратино руки, ноги и голова, настолько же просто обычному человеку стать инвалидом или расстаться с жизнью в аварии. Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Наш город не остался в стороне. Молодёжный совет при Совете ГО совместно с многопрофильным колледжем провели мастер-класс по оказанию доврачебной помощи пострадавшим при ДТП.

Андрей Викторович привёл страшную статистику. На дорогах республики за 10 месяцев совершено 4388 ДТП, в которых 438 человек погибли, а 4747 получили травмы различной степени тяжести. На дорогах Стерлитамака в 187 авариях погибли 13 человек.

Наиболее частые причины аварий – употребление алкоголя, превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, нарушения правил проезда перекрёстков, переход пешеходами проезжей части в неположенном месте, игнорирование сигналов светофора и дорожных знаков.

По словам главного врача городской детской больницы, а в прошлом врача-травматолога Бориса Мухтаровича Шарипова, основная проблема в том, что люди не владеют принципами само- и взаимопомощи, теряются в экстренных ситуациях и забывают вызвать специализированные службы. Свежий пример: в конце прошлой недели водитель микроавтобуса «Форд» превысил скорость и сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку. Он вызвал полицию, а позвонить в «Скорую» не догадался. В результате помощь была оказана со значительным опозданием, девушка доставлена в лечебное учреждение в состоянии комы. Если бы медики приехали быстрее, возможно, последствия были бы менее тяжёлыми.

Борис Мухтарович привёл результаты исследований японских специалистов. Они выяснили, что если пострадавший находится в состоянии клинической смерти (отсутствуют дыхание, пульс, реакция зрачков на свет) до трёх минут, вероятность того, что жизнь удастся спасти, составляет 75 процентов. Увеличение времени клинической смерти до пяти минут уменьшает вероятность спасения до 25 процентов. По прошествии 10 минут в большинстве случаев человека спасти не удаётся.

Участник или свидетель аварии в первую очередь должен позаботиться о безопасности: включить аварийные сигналы, выставить знак для избежания новых ДТП. Мобильный телефон нужен в этой ситуации не для съёмки видео, а для вызова специальных служб. Иногда до приезда «скорой» нужно оказать помощь пострадавшим. Главное – не паниковать и правильно оценить тяжесть травм. Наибольшую опасность представляют кровотечения и переломы.

В авариях страдают, как правило, голова, шейный отдел позвоночника, грудная клетка и ноги. Тяжёлая травма и большая кровопотеря нередко сопровождаются бессознательным состоянием пострадавшего. И если у раненого отсутствуют пульс и дыхание, то очевидцы происшествия считают, что оказание медицинской помощи бесполезно. Однако даже в этом случае необходимо бороться за жизнь потерпевшего вплоть до приезда медицинских работников.

Борис Мухтарович не только рассказал, но и продемонстрировал на манекене технику проведения непрямого массажа сердца, прекардиального удара и искусственной вентиляции лёгких.

Согласитесь, способы оказания первой медицинской помощи должен знать каждый. Это – тысячи спасённых жизней, в том числе и пострадавших в ДТП.

Ольга КИСЕЛЁВА