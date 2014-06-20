Бокс

С 31 октября по 5 ноября в Уфе прошли главные соревнования студентов – Универсиада – чемпионат Республики Башкортостан по боксу среди учащихся высших учебных заведений. Каждый вуз выставил по десять сильнейших боксёров. Захватывающие, интересные, острые были поединки.

Универсиада проводится один раз в два года. Отбиралась сборная студентов РБ для участия в финале Универсиады России, которая состоится в Крыму. Это последний этап отбора, где сформируется студенческая сборная команда страны перед Всемирной Универсиадой – чемпионатом мира среди студентов.

Честь студенчества нашего города защищала команда Стерлитамакского института физической культуры. Показав высокий класс технической, тактической и физической подготовленности, девять из десяти наших боксёров пробились в полуфинал, восемь спортсменов СИФК вышли в финал. В упорной борьбе команда Стерлитамакского института физической культуры не дала никаких шансов приблизиться к себе. Завоевав 6 золотых и 2 серебряные медали, команда СИФК впервые поднялась на высшую ступень пьедестала почёта и получила золотой кубок Универсиады Республики Башкортостан.

Чемпионами Универсиады РБ стали студенты СИФК Григорий Лизуненко и Иван Абрамов (МСМК), Павел Никонов Шамиль Закиров, Алишер Насилобеков (МС России), Шахид Бобогавхаров, Ильдар Хаятдинов, Марсель Назиров, Георгий Бармин и Андрей Волков (КМС).

Пожелаем ребятам успехов на Всероссийской Универсиаде в Крыму.

М.ЗАЙНУЛЛИН,

старший тренер-преподаватель СИФК, заслуженный тренер России