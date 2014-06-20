Будущее стерлитамакского дзюдо

Настоящий смотр юных талантливых дзюдоистов организаторы – комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа, центр «Кумите» местной школы олимпийского резерва и ДЮСШ № 2 – устроили в ходе соревнований юношей и девушек 2004-2006 годов рождения на открытом первенстве Стерлитамака, посвящённом Международному дню дзюдо.

На татами в центре «Кумите» вышли сотни воспитанников-борцов, по итогам соревнования десятки получили заслуженные награды, у многих призёров эти медали стали первыми в их спортивной карьере. Победили в своих возрастных и весовых категориях Эдуард Максютов и Анастасия Белаш – воспитанники Ю.В.Зубкова; Олег Кутлугильдин и Станислав Ларинцев (тренер Р.Ш.Нагаев); Ростислав Гарданов (Е.В.Гудков), Наиль Абдрахманов (А.А.Чудаков), Радмир Арсланбеков (И.Н.Абсаттаров), Владислав Васильев (М.А.Рябова), Егор Агуреев (Г.Б.Баиназов), Равиль Шаяхметов (Ф.Ф.Мутагаров), Владислав Аллаяров и Анна Скулкова (В.Г.Алексеев), Валерия Каданчева (Л.Р.Салахутдинова), Екатерина Муранова и Элина Муксинова (С.Р.Нагаева).

Обратите внимание, сколько тренеров-наставников работают у нас в дзюдо – опытных, известных любителям спорта нашей республики и России своими победами в этом виде спорта. Это ли не залог успеха следующих поколений стерлитамакских дзюдоистов?

Олег ПЕРШИН