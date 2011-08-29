Бураево, Ульяновск, Челябинск и Ижевск – смешнее всех!

В Стерлитамаке прошёл фестиваль лиги чемпионов КВН

После долгих летних каникул КВН возвращается в новый сезон, который стартовал 1 ноября фестивалем лиги чемпионов, собравшим на стерлитамакской сцене девять команд. Организаторы мероприятия – администрация ГО и творческое объединение «Достучаться до небес» – решили разделить участников на две группы, первая из которых боролась за малый приз фестиваля, а вторая разыграла большой приз. Находчивость девяти команд оценивали десять членов жюри, в состав которого по доброй традиции вошла управляющая группой компаний ТАУ, генерального спонсора фестиваля, Ирина Крашенинникова. А председательствовал в жюри исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации ГО Юрий Тротт.

В поединке за малый приз фестиваля сошлись команды из нашей республики. Первая из них, под названием «Грибы», представлявшая аграрный университет, умело обыграла присутствие в команде чернокожего студента. Поэтому «Грибам» особенно удалась миниатюра «На дуэли с Дантесом присутствовали родственники Пушкина». Весёлой получилась и миниатюра про служебных собак, которых тренер Никита Сергеевич личным примером натаскивал на поиск наркотических средств.

А вот команда БСК «Сода в моде» категорически отказалась развивать тему наркотиков: «Мы химию производим, а не потребляем!».





Содовские игроки представили друг друга залу в шутливой форме:

– Это Роберт – ведущий инжир нашего завода.

– Инженер! – пробует поправить коллегу по команде Роберт.

– То, что ты инженер, не отменяет того, что ты – инжир!

– А это Алина – дева разврата!

– Да ладно, я только один раз дверь в сауну перепутала!

– Алина, ты дура?

– Вообще-то я – водолей!

«Сборная города Бураево» сразу приглянулась и жюри, и зрителям. Три брутальных разнокалиберных парня с самого начала заявили, что в их команде нет ни одной девушки.

Хорошо приняла публика и бураевские приметы: «Если кареглазый петух три раза прокричит после семи, на работу можно не ходить. А у нас в Бураево все петухи кареглазые».

Смешной получилась миниатюра про тракториста Салавата, придумавшего при помощи нанотехнологии наночекушку: «После каждой очередной наночекушки ему ещё нано!».

Удачно процитировали бураевские ребята и несколько пацанских истин:

– Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди!

– Рождённый бегать по шее не получит!

Команда из Уфы «Тёплый пол» щеголяла своими знойными двойняшками, у которых оказалось много прикольных прозвищ: коньяк двухзвёздочный, самсы, шаурмены и так далее. Весёлой вышла миниатюра «Физкультура у гусей»: «Ну, всё, закончили упражнения. Теперь человеческим шагом!».

Разминка с участниками первого блока фестиваля прошла довольно энергично. Команды отвечали на вопросы членов жюри. На вопрос: «Какие костюмы на Хэллоуин будут в топе в следующем году?» команда «Тёплый пол» ответила: «Костюм сборной России по футболу». А «Сода в моде» предложила свой вариант: «Главное, чтоб не Собчак».

Первой в борьбу за большой приз фестиваля лиги чемпионов включилась хорошо знакомая стерлитамакским зрителям сборная городов Башкирии «Лица РБ». Начали ребята с обсуждения актуальной темы:

– Тебе не кажется, что покупка алкоголя – это пустая трата денег?

– Это хата на Шахтау – пустая трата денег!

Нескучно прошла и пресс-конференция с главой администрации Мелеузовского района:

– В Стерлитамаке – Куликов, в Белорецке – Сафонов, в Белебее – Петров. А почему в Мелеузе Шамсутдинов?

– Мы в этом плане староверы!

– Как вы думаете, планируется ли в будущем легализовать однополые браки в РБ?

– Конечно! Вас же по двое легче отстреливать!

– Будут ли бороться с коррупцией в республике?

– Слушай, хаир и кустанас взятками не являются!

«Сборная ОГАУ» из Оренбурга представила целую россыпь миниатюр, среди которых публика особенно тепло приняла сценку «Таксист подвозит таксиста». Забавно смотрелся и «Случай в оренбургском банке»:

– Какие у вас документы?

– СНИЛС подойдёт?

– Нет.

– Боже, когда же он подойдёт?!

Ульяновские романтики из сборной команды Ульяновска и Москвы «Город мечты» свои шутки пытались рифмовать. Вот как руководитель похода рассказывает о растениях своим юным подопечным:

– Это душица – лесов царица.

– Это чабрец – всех трав отец.

– А это конопля – ля-ля-ля!..

«Сборная Удмуртии» из Ижевска веселила зал на свой лад:

– Я – самый красивый участник команды!

– Это тебе мама сказала?

– Мама, но не моя…

А так, по версии ижевских кавээнщиков, российский чиновник отмечает свой день рождения в Турции:

– Вот у вас пятизвёздочный отель. А почему уха холодная?

(После ответа персонала) – Что же ты мне сразу не сказал, что это аквариум?! До того, как я его майонезом заправил?..

Команда «Театр уральского зрителя» из Челябинска, победившая в премьер-лиге КВН сезона 2017 года, напирала на театральный юмор. Мини-спектакли «Титаник» глазами айсберга» и «Доктор Айболит за работой» имели большой успех у публики. Хороша была и сцена битвы при Аустерлице из серии «Театр одного актёра».

А так челябинцы пошутили про провинциальную актрису:

– Вообще-то она не пьёт. Её дед закодировал.

– Спасибо деду за торпеду!

Но вот разминка с залом во втором блоке фестиваля как-то не задалась. Команды отвечали на вопросы зрителей. Хороших ответов на не очень внятные и смешные вопросы дождаться и вправду сложно. Так что нечего на зеркало пенять…

Пару вопросов и ответов я всё-таки приведу.

Вопрос: «Я люблю петь в душе. А как вы бесите ваших соседей?».

Ответ: «Отнимаем Крым. Это их очень бесит».

Вопрос: «Что вы думаете о рекламе?».

Ответ: «До хрена её здесь!».

Подводя итоги фестиваля, члены жюри не скупились на похвалы, комплименты и дипломы. Диплом за лучшую женскую роль получила Анастасия из команды «Тёплый пол». За лучшую мужскую роль был отмечен Тимофей из команды «Театр уральского зрителя». «Лица РБ» стали обладателями диплома за лучшую шутку.

Малый приз фестиваля лиги чемпионов – у «Сборной города Бураево». Второе место заняла команда «Сода в моде», а третьим стал «Тёплый пол».

Во втором поединке места распределились так: «бронза» уехала в Ижевск, «серебро» и 15 тысяч рублей – в Челябинск, а обладательницей большого приза в 35 тысяч рублей стала команда «Город мечты». Вручая главную награду фестиваля победителям, Юрий Тротт выразил надежду, что и в будущем Стерлитамак продолжит принимать у себя в гостях лучшие команды КВН не только региона, но и всей страны.

Марина ВОРОНОВА