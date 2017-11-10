Что случилось, где пожар?

Ошибки лучше совершать на учениях

Отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов располагается в известном доме «Ветеран» по ул.Артёма, 71. В отделении живут 19 человек весьма преклонного возраста, многие – с ограниченными возможностями здоровья. Все они нуждаются в уходе. Неудивительно, что, обнаружив поздним утром в одной из комнат пожар, сотрудники заволновались. Но действовали чётко – сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу и приступили к немедленной эвакуации подопечных.

Под беспристрастный голос системы оповещения работники отделения выводят на улицу пенсионерок – немощных ведут под руки. Спускаются по пандусу инвалиды в колясках. Люди собираются у скамеек, вдыхают свежий воздух и улыбаются – тревога оказалась ложной. На базе отделения Стерлитамакского психоневрологического интерната организовали пожарно-тактические учения.

Как рассказал заведующий отделением Марсель Гадиев, учения направлены на отработку действий персонала и проживающих в случае ЧС. От пожара не застрахован никто, и лучше быть к нему готовым.

Не заставили себя ждать и огнеборцы – обжигая слух воем сирены, к зданию прибыли две пожарные машины. Бойцы ПЧ «Стерлитамак» аварийно-спасательной службы РБ раскатывали рукава, подключали их к пожарным гидрантам – оперативно, без суеты делали привычную для себя работу. По легенде, одна из сотрудниц пыталась потушить возгорание самостоятельно и не смогла выбраться из огневого кольца. Женщину «спасли» пожарные, которые обследовали комнаты.

– Что случилось, где пожар? – насторожилась местная жительница, увидев небольшое столпотворение.

– Это учения.

– Спасибо, успокоили. А то я, может, зря из дома ухожу…

Условный пожар ликвидировали. Огнеборцы скатали рукава, сотрудники поскорее возвращали подопечных отделения обратно в тепло – ноябрьские холода давали о себе знать. Всё мероприятие заняло не больше 15 минут. Затем в актовом зале состоялся обязательный разбор тренировки с участием сотрудников пожарной охраны, директора психоневрологического диспансера Ильгама Байгубакова, специалиста по охране труда ПНИ Алёны Пыровой, работников отделения.

Как отметил инженер группы профилактики пожаров ПЧ «Стерлитамак» АСС РБ Александр Прокофьев, эвакуация в целом прошла слаженно и организованно. Что касается ошибок, лучше совершить их на учениях. Анализ действий персонала позволит ликвидировать недочёты и существенно повысит шансы на благоприятный исход при настоящем пожаре.

Н.ВАВИЛОВ