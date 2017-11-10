Чтобы финансы не пели романсы

Как грамотно распоряжаться деньгами

Как правильно экономить и сберегать деньги, брать кредиты и делать вклады, куда обращаться по финансовым вопросам, и главное, как не потерять свои средства — об этом наш материал.

Экономим правильно

Чтобы деньги не утекали, как песок сквозь пальцы, директор уфимского Общества защиты прав потребителей Тимур Урманов советует: во-первых, вести учет и анализ всех доходов и расходов; во-вторых, сформировать финансовую подушку безопасности для непредвиденных случаев; в-третьих, расходы делить на категории (например, обязательные, необязательные расходы и прочие).

— Золотое и главное правило, помогающее обеспечить свою финансовую безопасность, — научиться откладывать часть заработка. Помогает в этом ведение учета затрат, в том числе существуют удобные мобильные приложения. Например, если я зарабатываю 10 тысяч рублей, то тратить должен не более девяти тысяч, а одну тысячу должен отложить в «кубышку». Через несколько месяцев накопленную сумму можно начать приумножать с помощью финансовых рынков, — говорит руководитель уфимского офиса компании «Финам» Руслан Валиев.

На чем же можно сэкономить? Нелишним будет экономить на не самых необходимых расходах — ресторанах, заказе готовых продуктов, такси, абонементах в фитнес-клуб (все равно количество посещений обычно не оправдывает стоимость). Кроме того, реально сэкономить значимые суммы на одежде: лучше купить одну качественную вещь надолго, чем пять дешевых. Электронные гаджеты — бездонный колодец траты для ваших средств.

В банке деньги не сгорят

Наиболее надежный способ хранения сбережений — банковские вклады. Кроме того, депозиты позволяют в некоторой степени уберечь деньги от инфляции.

По данным Отделения — Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального Банка России, в регионе на 1 октября текущего года действуют 62 кредитные организации.

— Вклады физических лиц застрахованы государством на сумму до 1,4 миллиона рублей на одного человека, то есть возвратить можно не более этой суммы. Причем возврату подлежат как вклады, так и проценты по вкладу на сумму не более 1,4 миллиона рублей, — поясняет Тимур Урманов.

Возмещению подлежат не только депозиты в российской, но также и в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).

Возмещать вклады должны не позднее, чем через две недели после того, как было объявлено об отзыве лицензии или банкротстве, несостоятельности банка. Хотя на практике возмещение обычно начинается раньше.

Страхование вкладов осуществляется на основании Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Не подлежат страхованию:

Сберегательные книжки на предъявителя и ценные бумаги;

Вклады, хранящиеся на счетах иностранных представительств;

Электронные деньги (Яндекс-мани, Вебмани и т.д.);

Деньги, переданные банку на доверительное управление (ПАММ-счета);

Вклады в ценных металлах;

Деньги, размещенные на ПИФах;

Средства ИП, которые хранятся на банковском счете для ведения бизнес-деятельности.

Стоит ли брать кредиты

Многие живут в кредит. Отдельную квартиру, новый автомобиль, отпуск на море, бытовую технику и дорогой смартфон — все можно приобрести в долг. Хорошо это или плохо? Однозначного ответа нет. Главное — научиться грамотно взаимодействовать с банками.

С одной стороны, отмечает доктор экономических наук, профессор БашГУ Ринат Гатауллин, совсем отказываться от кредитов не стоит. Поскольку заемные средства в целом стимулируют процессы в экономике. В первую очередь, нужно тщательно оценить свою способность вернуть деньги и выгоды от привлечения заемных средств. Брать кредит можно на те покупки, которые инвестируются. Например, на собственное дело, которое принесет доход, или новый компьютер, который нужен для дополнительного заработка.

И правильно делают. По мнению эксперта Руслана Валиева, в долг у банков можно брать только на жизненно важные крупные покупки, такие, как недвижимость, автотранспорт.

Как бы то ни было, по данным Отделения — Национального банка по РБ Уральского главного управления Центрального банка РФ, в январе-сентябре этого года банки выдали населению займов на 27,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

— Без знания основ кредитования можно взять кредит на крайне невыгодных условиях, — говорит Тимур Урманов. — Необходимо понимать порядок погашения, возможные штрафные санкции и последствия того, если вы не сможете возвратить кредит. Нужно понимать, что такое эффективная процентная ставка, полная стоимость кредита, дифференцированные платежи и так далее. Прежде чем подписать кредитный договор, возьмите его домой и внимательно прочитайте. Непонятные слова и обороты выделите и узнайте их смысл.

Бывает, что банковские организации вынуждают клиента, берущего кредит, застраховать жизнь или имущество. Это незаконно — предоставление услуги (в данном случае кредита) не может быть обусловлено приобретением другой услуги. Однако бывают случаи, когда именно страховка выручает заемщика в случае, например, потери трудоспособности.

Микрофинансирование

И, конечно, эксперты советуют с особой осторожностью обращаться за услугами микрофинансовых организаций. МФО предоставляет микрозаймы, как правило, по процентам значительно выше, чем по банковским потребительским кредитам. Высокая стоимость займов «до зарплаты» объясняется, прежде всего, повышенным риском невозврата микрозаймов, которые обычно выдаются очень оперативно при отсутствии какого-либо обеспечения.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 ноября 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».