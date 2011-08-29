Давай познакомимся, сосед!

Большой этнографический диктант в Стерлитамаке

В Российской Федерации проживают более 150 народов. И каждый имеет славную историю, уникальный фольклор и богатую культуру. Чтобы познать всё это богатство, россиянам не нужно ездить за тридевять земель – стоит только ближе познакомиться с соседями. Есть и весьма эффективный способ – этнографический диктант.

4 ноября Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» прошла по всей России и в 11 странах СНГ. Она позволила достаточно верно оценить уровень этнографической грамотности населения. Но самое главное – повысила наш интерес друг к другу и объединила всех не только географически.

В Стерлитамаке этнографический диктант провели (уже второй раз) в СФ БашГУ, где собрались школьники, студенты и взрослые люди – представители самых разных профессий. Пришло так много народа, что акцию пришлось проводить на нескольких площадках.

Каждый участник получил три бланка: тестовый, для ответов, для самоконтроля. Организаторам сдавался только тестовый бланк, два последних оставляли себе. В тестовом бланке – 30 вопросов. Работа оценивалась 30 баллами. За каждый ответ – 1 балл. На решение давалось 45 минут.

Проверяли тесты волонтёры и кураторы площадки.

Итоги акции подведутся ко Дню Российской Конституции – 12 декабря. Результаты с баллами по идентификационным номерам разместят на сайте акции www.miretno.ru и сайте Федерального агентства по делам национальностей www.fadn.gov.ru к 12 декабря, поэтому важно сохранить свои идентификационные номера. Результаты можно узнать и у организаторов вашей площадки.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru и сайте Федерального агентства по делам национальностей www.fadn.gov.ru 10 ноября 2017 года.

Евгения ДЬЯКОНОВА