День оладушек

В гостях у Старушки-Веселушки

Каждый месяц в первый и третий понедельник в филиале № 3 МБУ «ЦБС» на проспекте Ленина, 30 школьники приходят в гости к Старушке-Веселушке. Она придумывает для них разные праздники. Например, ребята из 3 «Д» школы № 10 пришли на день оладушек. Добрая бабуля испекла целую гору! Рядом в баночках – густая сметанка. Можно было сразу сесть за стол. Но какой же праздник без увлекательных игр, викторин и соревнований?





– Сначала играем в синонимы, – объявляет разодетая в пёстрые юбки и кофты бабулька. – Кто больше всех назовёт, тому слава и почёт.

Каждый из ребят выдаёт цепочку синонимов. Не хватает привычных слов – придумывают своё, подходящее по смыслу. В библиотечном игровом зале – шум, споры, весёлая перебранка.

С антонимами сложнее. Однако когда лихие третьеклассники отступали перед трудностями? Старушка-Веселушка кидает слово:

– Ночь.

В ответ:

– День.

– Зима.

– Лето.

– Золото.

В ответ молчание. Какой в этом случае можно придумать антоним? Одна девочка нашлась:

– Грязь!

На вопрос, почему золото – антоним грязи, девочка, не задумываясь, отвечает:

– Золото стоит дорого, а грязь – ни копейки. Золото мечтают приобрести, а от грязи хотят избавиться.

Все согласились с такими аргументами.

Мозговой штурм сменился творческим заданием. Скоро зима, пора готовиться к Новому году. Дети вырезали снежинки и по-честному оценивали, чья красивее? Дружба, конечно, здорово мешала объективности. Другу и одновременно соседу по парте грех не добавить лишний балл.

Но самой увлекательной и весёлой получилась актёрская игра «Крокодил». Предлагалось изобразить знакомый предмет. Один из мальчиков получает задание, которое Старушка-Веселушка говорит ему на ухо. Остальные дети должны угадать, что или кого он из себя сотворил.

Мальчуган сощурил глаза, начал тереть себя руками и пускать пузыри изо рта.

Дети, сдвинув брови, задумались. Что это? Один мальчик предположил:

– Это кипящий самовар.

Двум подружкам привиделся паровоз. А оказалось – это мыло.

Хорошенькая девочка ходила по кругу с озабоченным видом, прикладывала к глазам ладошку и чуть не плакала. Дети называли отгадки: змея, мама ребёнка потеряла, девочка в лесу заблудилась. Всё не то! На самом деле изображался лабиринт.

Когда игры кончились, все взялись за оладушки.

В последнее время библиотеки сильно изменились: из книгохранилищ они превратились в своеобразные клубы. Там можно не только хорошо отдохнуть, но и многому научиться. А когда чему-то учишься, без книг не обойтись. Не поэтому ли сейчас в библиотеках толпится молодой народ – кому-то надо написать реферат, кто-то решил узнать о покорении космоса и т.д.

Старушка-Веселушка – она же работник библиотеки Ольга Франц – считает, что дети любят ходить туда, где получают положительные эмоции:

– Так мы воспитываем наших читателей. Посмотрите, после праздника многие из них пошли на абонемент за книжками. У нас, конечно, не детская библиотека, но кто из ребят откажется от фантастики и приключений? Популярна сейчас и литература по истории.

Евгения ДЬЯКОНОВА