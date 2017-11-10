Держи карман шире!

К чему приводят бездействие управляющей компании и невнимательность жильцов

Что делать, если однажды вам пришёл счёт за отопление в размере 26 тысяч рублей? Именно с такой ситуацией столкнулись жители дома № 11 по проспекту Ленина.

«Я стараюсь вовремя оплачивать счета за потребление жилищ-но-коммунальных услуг. В июле 2017 года получила квитанцию от ООО «БашРТС» и не поверила глазам – в графе «к оплате» была указана сумма в размере 30 тысяч 46 рублей! – говорит Лилия Бухарина, собственница одной из квартир. – В 2014 году жители нашего дома заключили прямые договоры с ООО «БашРТС» и каждый месяц исправно платили за тепловую энергию. Как нам ответили представители организации, эта огромная сумма – доначисление за отопление за два года – с августа 2015 по июль 2017 года по городскому нормативу, выведенному для домов, не оборудованных приборами учёта тепловой энергии (в среднем в два раза выше, чем норматив, выведенный ранее по показаниям счётчика), так как прибор учёта тепла в нашем доме не был допущен в коммерческую эксплуатацию в 2015 году».

Жители дома обратились за разъяснениями в ООО «БашРТС». В ответе сообщалось, что «содержание общего имущества включает в себя обеспечение установки и ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа и также эксплуатации приборов».

В письме также было указано, что если собственниками МКД избран непосредственный способ управления, ответственность за содержание общедомового прибора учёта, за его поверку несут собственники жилья либо организация, избранная собственниками в качестве обслуживающей. Если МКД находится в управлении управляющей организации, ответственность возложена на УК.

По словам Лилии Бухариной, раньше домом управляло ООО «ЖЭУ-15». С 11 марта 2016 года дом № 11 обслуживает ООО «Жилсервис». Акт приёма-передачи технической документации инженерного оборудования между представителями этих управляющих компаний указывает, что прибора учёта тепловой энергии при переходе из управления от одной УК к другой в доме не было (сам акт жители МКД не видели). Информация об этом собственникам квартир не предоставлялась. Однако 14 июня 2016 года они получили от ООО «Жилсервис» письмо, в котором сообщалось, что в доме ведутся работы по поверке учёта тепловой энергии. Это значит, что прибор учёта всё-таки был. По словам собственников, они не могут пройти в помещение, где находится прибор, и никогда такой возможности у них не было – за всем следили представители управляющей организации.

Между тем, в договоре управления многоквартирным домом от 1.03.2016 года, составленном между собственниками квартир и УК, указано об обязанности ООО «Жилсервис» вести и хранить техническую документацию, вносить изменения в неё, а перечень оказываемых услуг содержит графу «Ремонт и поверка домовых приборов учёта».

– Мы считаем грубым нарушением со стороны ООО «Жилсервис», что нам не сообщили об отсутствии общедомового прибора учёта тепла два года назад. Именно бездействие УК привело к доначислению платы за отопление, – отмечает Лилия Бухарина. – Жители дома несколько раз обращались в Государственный комитет РБ по жилищному строительству и надзору с жалобами, после предоставления всех документов и неоднократных проверок был вынесен вердикт: «Согласно информации, представленной ООО «Жилсервис», в период с 1 августа 2015 г. по 30 июня 2017 г. ввиду того, что общедомовой прибор учёта тепловой энергии не был допущен в эксплуатацию, начисление платы за отопление должно было производиться с применением норматива потребления тепловой энергии в размере 0,0210 Гкал/м², но с применением коэффициента периодичности – начислять плату только в отопительный сезон, 7 месяцев в году.

Фактически два года производилось начисление по квартире (Лилия представила все расчёты по своей квартире – авт.) с применением норматива 0,0133 Гкал/м² (выведен на основании показаний общедомового прибора учёта тепла за 2014-2015 гг.). После перерасчёта по городскому нормативу 0,0210 Гкал/м² за 24 месяца разница оказалась внушительной – 26 тыс. 650 руб. Именно эта сумма и была доначислена в адрес собственника квартиры в июле 2017 года. Помимо того, с июля 2017 года ежемесячная плата за отопление изменилась с 2067,98 руб. до 3396,06 руб.

Госкомитет РБ пояснил, что суммы доначислений не являются задолженностью, так как они не были своевременно предъявлены собственникам помещений дома в соответствии с пунктом 37 статьи 354 Жилищного кодекса РФ. Предъявление ресурсоснабжающей организацией перерасчёта платы за отопление нарушает правила договора.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 ноября 2017 года)

Альбина РАХИМОВА